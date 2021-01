COLPO DI SCENA Prosegue ormai così, un colpo di scena dopo l’altro, l’edizione 2021 della Dakar moto. E se ieri vi avevamo raccontato della rovinosa caduta di uno dei principali contendenti per la vittoria finale, Toby Price, e del rafforzarsi della leadership del suo maggiore rivale, Ignacio Cornejo, oggi assistiamo a un nuovo ribaltone clamoroso. Nella decima frazione, 583 km di cui 342 di prova speciale che hanno portato la carovana da Neom ad AlUla, il pilota cileno del team Honda è infatti caduto al km 252, giungendo infine al traguardo con oltre 17 minuti di ritardo. Un errore che ha avuto conseguenze anche peggiori dopo la conclusione della tappa, visto che Cornejo – partito stamattina con 11 minuti di vantaggio su Benavides – è stato costretto al ritiro per permettere agli operatori sanitari di effettuare tutti gli accertamenti medici del caso.

BRABEC TORNA IN CORSA Così, a festeggiare rientrando clamorosamente in gara è Ricky Brabec. Il rider statunitense, che corre con il pettorale numero 1 avendo centrato il successo nella passata edizione, rientra infatti in carreggiata con la vittoria della tappa e con i 5’11” rifilati al compagno di squadra e nuovo leader della classifica generale Kevin Benavides, terzo sotto lo striscione del traguardo. Piazza d’onore invece per Joan Barreda Bort, che chiude con 3’15” da Brabec completando una tripletta tutta Monster Energy Honda Team. Top-5 per Skyler Howes e per un fin qui mai troppo incisivo Matthias Walkner.

BENAVIDES LEADER Come detto, il ritiro di Nacho Cornejo ci regala una classifica generale decisamente diversa rispetto a quella cui ci stavamo abituando dopo la nona tappa. A soli due giorni dalla fine, il nuovo leader è l’argentino Kevin Benavides, che certo non potrà dormire sonni tranquilli considerando i soli 51 secondi di vantaggio su Ricky Brabec. Sale al terzo posto – strappato proprio a Cornejo, ritiratosi dopo aver tagliato il traguardo con poco meno di due minuti di ritardo da Benavides – il pilota di casa Ktm, Sam Sunderland, staccato di 10 minuti abbondanti dalla vetta. Quarta piazza per Barreda, le cui speranze sono tuttavia, con più di un quarto d’ora di gap, al lumicino. Mai dare per scontata, però, la Dakar: domani undicesima frazione, da AlUla a Yanbu, con 557 km di cui ben 511 cronometrati. Sarà la prova speciale più lunga di quest’edizione.

