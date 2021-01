ANCORA STAFFETTA Nella Dakar Moto continua l'alternanza di successi di tappa tra Toby Price e Joan Barreda. Oggi era il ''turno'' dello spagnolo, che non ha saltato l'appello risultando il dominatore della giornata. Il pilota della Honda è stato al comando della classifica sin dai primi intertempi, nei quali solo l'australiano era stato in grado di reggerne il ritmo, prima di perdere parecchio terreno. Sul traguardo, il secondo miglior tempo è così stato quello di Ross Branch su Yamaha, anche lui molto costante lungo i 337 km cronometrati di oggi, staccato di quasi 6 minuti. Tempi leggermente superiori per gli altri classificati in top10, con Daniel Sanders terzo, Luciano Benavides quarto e Xavier De Soultrait quinto.

NUOVO LEADER Proprio il francese della Husqvarna è il nuovo leader della classifica generale. Terzo dopo la tappa di ieri, De Soultrait è ora primo con soli 15 secondi di vantaggio su Barreda e oltre 3' su Kevin Benavides (in foto copertina), ieri secondo. L'ex capoclassifica Skyler Howes è sceso al quinto posto, ma i distacchi restano ancora molto contenuti con i primi 10 racchiusi in meno di 10 minuiti, compreso Price che oggi ha perso terreno finendo solo 22esimo. Domani è in programma la Riyah-Al Qaisumah, tappa considerata da molto la più difficile di questa edizione della Dakar: potrebbero arrivare distacchi importanti anche tra i protagonisti delle moto.

DAKAR MOTO 2021, CLASSIFICA TAPPA 4 (WADI AD DAWASIR-RIYAD, 813 KM)

Pos Pilota Moto Distacco Penalità 1 JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 02H 46' 50'' 2 ROSS BRANCH MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM + 00H 05' 57'' 3 DANIEL SANDERS KTM FACTORY TEAM + 00H 06' 09'' 4 LUCIANO BENAVIDES ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING + 00H 06' 22'' 5 XAVIER DE SOULTRAIT HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING + 00H 07' 19'' 6 JOAQUIM RODRIGUES HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY + 00H 07' 21'' 7 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 + 00H 07' 29'' 8 PABLO QUINTANILLA ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING + 00H 07' 34'' 9 STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM + 00H 08' 46'' 10 ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM + 00H 09' 22''

DAKAR MOTO 2021, CLASSIFICA GENERALE DOPO TAPPA 4