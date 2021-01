30 ANNI DOPO Era il 1991 e un 26enne di belle speranze trionfava nella Parigi-Tripoli-Dakar in sella alla Yamaha YZE 750T. Da allora sono passati esattamente 30 anni e il mondo è completamente cambiato, così come la Dakar che ha mantenuto il nome ma ora si corre nel deserto dell'Arabia Saudita, ma nell'albo d'oro del mitico rally raid compare ancora lo stesso nome: Stephane Peterhansel. Il francese ha conquistato il suo quattordicesimo successo, l'ottavo tra le auto, gestendo nella conclusiva Yambu-Jeddah il vantaggio sul suo grande rivale di questa edizione, il qatariota Nasser Al-Attiyah. A vincere nell'ultima giornata è stato il terzo della classifica generale, il campione uscente Carlos Sainz che quest'anno ha dovuto presto alzare bandiera bianca di fronte ai due dominatori della competizione.

PREMIATA LA REGOLARITA' Il successo di quest'anno di Peterhansel è stato all'insegna della costanza: il pilota della Mini ha infatti vinto una sola tappa, ma ogni giorno si è piazzato nelle prime posizioni, senza mai incappare in giornate storte. Cosa che invece è successo ai suoi due principali rivali, con Al-Attiyah che paga a caro prezzo l'errore di navigazione nella prima settimana che ha reso insufficienti le sei vittorie parziali di quest'anno. Navigazione che ha complicato la vita anche a Sainz, vincitore di tre tappe ma spesso rallentato dalle difficoltà a trovare la giusta direzione di marcia.

GLI ALTRI Ai piedi del podio, anche se molto staccato, si è piazzato un positivo Jakub Przygonski, primo tra i piloti dei team privati. Il polacco ha preceduto un positivo Nani Roma, al volante della Hunter preparata dalla Prodrive. Non altrettanto positiva l'esperienza del suo compagno di squadra Sebastien Loeb, finito nelle retrovie dopo tanti episodi sfortunati e anche qualche errore di troppo. Nella top10 troviamo altri nomi classici della Dakar Auto come Giniel De Villiers, ottavo con la seconda Toyota Hilux, l'ex WRC Martin Prokop nono con la prima delle Ford Raptor e Cyril Despres, decimo in rimonta.

DAKAR AUTO 2021, CLASSIFICA TAPPA 12 (YAMBU-JEDDAH 447KM)

POS EQUIPAGGIO TEAM VARIATION PENALITA' 1 CARLOS SAINZ LUCAS CRUZ X-RAID MINI JCW TEAM 02H 17' 33'' 2 NASSER AL-ATTIYAH MATTHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING + 00H 02' 13'' 3 STÉPHANE PETERHANSEL EDOUARD BOULANGER X-RAID MINI JCW TEAM + 00H 02' 53'' 4 CYRIL DESPRES MICHAEL HORN ABU DHABI RACING + 00H 04' 01'' 5 VLADIMIR VASILYEV DMITRO TSYRO X-RAID TEAM + 00H 05' 36'' 6 JAKUB PRZYGONSKI TIMO GOTTSCHALK ORLEN TEAM/OVERDRIVE + 00H 06' 35'' 7 SHEIKH KHALID AL QASSIMI XAVIER PANSERI ABU DHABI RACING + 00H 06' 39'' 8 BRIAN BARAGWANATH TAYE PERRY CENTURY RACING + 00H 06' 39'' 9 MATHIEU SERRADORI FABIAN LURQUIN SRT RACING + 00H 06' 51'' 10 GINIEL DE VILLIERS ALEX HARO BRAVO TOYOTA GAZOO RACING + 00H 07' 39''

DAKAR AUTO 2021, CLASSIFICA GENERALE FINALE