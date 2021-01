MINI MAXI Partiti in sordina nel prologo, complice anche una foratura per lo spagnolo, Carlos Sainz e Stephane Peterhansel non ci hanno messo molto a mostrare le proprie ambizioni per questa Dakar. La Jeddah-Bisha ha visto i due portacolori del team X-Raid Mini dominare, infliggendo distacchi importanti agli avversari. Prestazione cronometrica molto simile per i due, con Sainz più rapido nel tratto finale che si è preso la vittoria con 25 secondi di vantaggio, un distacco che gli permette di scavalcare il francese anche in cima alla classifica generale, seppur per soli 8 secondi. Terzo in entrambe le classifiche troviamo un altro ex protagonista del WRC, il ceco Martin Prokop del team Benzina Orlen.

🚗 Cars - Stage 1 - PK92@CSainz_oficial (ESP) took the lead at the 3rd waypoint. He is followed by @s_peterhansel (FRA) at 32'' and Vaidotas Zala (LTU) at 33''. #Dakar2021 pic.twitter.com/6B7seEFcjJ — DAKAR RALLY (@dakar) January 3, 2021

LOEB, GIORNATA NERA Tra i protagonisti positivi della giornata anche i due piloti delle Century CR6, Mathieu Serradori e Yasir Seaidan, quarto e quinto davanti alla Peugeot 3008DKR di Khalid Al Qassimi. Solo settima la prima delle Toyota, quella dell'esperto sudafricano Giniel De Villiers. Non benissimo l'altro esponente di punta della casa giapponese, Nasser Al-Attiyah. Il qatariota, partito per primo dopo la vittoria di ieri, ha pagato soprattutto nel tratto centrale della tappa, perdendo oltre 4 minuti tra il 92esimo e il 135esimo chilometro, e ha tagliato il traguardo con un ritardo di 12'34''. Molto peggio è andata a Sebastien Loeb: il nove volte iridato WRC ha avuto problemi di navigazione ed è incappato in ben tre forature, chiudendo ad oltre 24 minuti da Sainz. La sua Dakar parte già in netta salita.

SCENDE BARAGWANATH Altri piloti protagonisti nel prologo sono stati molto meno brillanti oggi: Yazeed Al Raihi ha chiuso diciassettesimo a quasi 20 minuti, appena davanti a Orlando Terranova che ha pagato quasi 23 minuti a Sainz. Delusione anche per Brian Baragwanath, primo a pari merito con Al-Attiyah ieri e oggi solo 21esimo, appena davanti allo sfortunato Loeb. Domnani la Bisha-Wadi Ad Dawasiri propone 457 km, di cui 228 cronometrati.

DAKAR AUTO 2021, CLASSIFICA TAPPA 1 JEDDAH-BISHA

POS EQUIPAGGIO TEAM DISTACCO PENALITA' 1 CARLOS SAINZ LUCAS CRUZ X-RAID MINI JCW TEAM 2 STÉPHANE PETERHANSEL EDOUARD BOULANGER X-RAID MINI JCW TEAM + 00H 00' 25'' 3 MARTIN PROKOP VIKTOR CHYTKA BENZINA ORLEN TEAM + 00H 03' 18'' 4 MATHIEU SERRADORI FABIAN LURQUIN SRT RACING + 00H 06' 33'' 5 YASIR SEAIDAN ALEXEY KUZMICH SRT RACING + 00H 08' 10'' 6 SHEIKH KHALID AL QASSIMI XAVIER PANSERI ABU DHABI RACING + 00H 08' 13'' 7 GINIEL DE VILLIERS ALEX HARO BRAVO TOYOTA GAZOO RACING + 00H 08' 59'' 8 NANI ROMA ALEXANDRE WINOCQ BAHRAIN RAID XTREME + 00H 09' 39'' 9 JAKUB PRZYGONSKI TIMO GOTTSCHALK ORLEN TEAM/OVERDRIVE + 00H 09' 46'' 10 NASSER AL-ATTIYAH MATTHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING + 00H 12' 34''

