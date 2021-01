SFORTUNA PRICE La Dakar 2021 perde un protagonista nella nona tappa che stamattina è partita e terminata a Neom, dopo 579 km (e 465 di prova speciale) di deserto, laghi e spiagge del Mar Rosso. Parliamo dell'australiano Toby Price, protagonista di una bruttissima caduta mentre era in ottima posizione, secondo, e stava recuperando terreno in classifica sul cileno Jose Ignacio Cornejo. Poi però l'incidente: Price è stato disarcionato dalla sua KTM impattando violentemente con il fondo roccioso. Tra i primi a fermarsi per prestare soccorso c'è stato Ricky Brabec, compagno di Cornejo in Honda. L'australiano è stato prontamente medicato e portato via in elicottero, ma un primo bollettino parla di fratture multiple a braccio, polso, spalla e gamba e anche di un colpo alla testa. Price era cosciente durante i soccorsi ed è stato trasportato alla struttura ospedaliera di Tabuk.

❌ @tobyprice87 has to abandon.



The Australian has crashed after 155km and has injured his left arm and shoulder. The medical team has airlifted the rider, who was conscious, to the hospital in Tabuk for X-Rays. 🚑#Dakar2021 pic.twitter.com/LjVwFp1L7u — DAKAR RALLY (@dakar) January 12, 2021

CORNEJO IN FUGA Il successo di giornata è andato all'argentino Kevin Benavides che con la sua Honda ha saputo destreggiarsi al meglio tra le insidie di una tappa che ha messo in grossa difficoltà tutto il gruppo, terminando con un vantaggio di 1'34'' su Jose Ignacio ''Nacho'' Cornejo. Il cileno, suo compagno in Honda, dà uno strattone in testa alla classifica e ora può contare su un vantaggio di ben 11'24 sul secondo, che è diventato proprio l'argentino Benavides. Secondo di tappa, invece, è l'americano Ricky Brabec, giunto a 23'18 dalla vetta ma al quale sono stati abbonati 22 minuti per essersi fermato a prestare soccorso a Price. Stessa sorte per Sam Sunderland, che era arrivato a 26 minuti dal primo ed è invece quarto di giornata dietro a Cornejo a 10'11 da Benavides.

BRAVO VAN BEVEREN Scivola così al quinto posto il francese Adrien Van Beveren che su Yamaha era giunto a 13'52 da Benavides e - come si può leggere nel tweet ufficiale - era inizialmente terzo. Nella generale dietro a Cornejo e Benavides ci sono Sunderland a 14'34'' e Brabec a 17'26 con Barreda quinto a 29 minuti netti. Probabilmente dalla rosa ristretta di questi cinque uscirà il vincitore della Dakar 2021. Giornata da dimenticare per Ross Branch e Luciano Benavides - entrambi ritiratisi. Il primo per un problema tecnico sulla sua Yamaha e il secondo caduto quando era terzo a circa metà tappa. Domani la carovana della Dakar si sposta da Neom con una tappa di 583 Km (di cui 342 di prova speciale) che porterà tutti ad Al Ula.

DAKAR MOTO 2021, CLASSIFICA TAPPA 9 (NEOM-NEOM, 579 KM, 465 KM SS)

POS PILOTA TEAM TEMPO 1 KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 04H 49' 15'' 2 RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 + 00H 01' 18'' 3 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 + 00H 01' 34'' 4 SAM SUNDERLAND RED BULL KTM FACTORY TEAM + 00H 10' 11'' 5 ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM + 00H 13' 52'' 6 MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM + 00H 14' 19'' 7 JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 + 00H 14' 29'' 8 LORENZO SANTOLINO SHERCO FACTORY + 00H 16' 43'' 9 DANIEL SANDERS KTM FACTORY TEAM + 00H 17' 17'' 10 SKYLER HOWES BAS DAKAR KTM RACING TEAM + 00H 22' 39''

DAKAR MOTO 2021, CLASSIFICA GENERALE DOPO TAPPA 9