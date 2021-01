NUOVO LEADER Fino a questo momento c’era stata un’insolita alternanza tra Toby Price e Joan Barreda, quasi protagonisti di una staffetta al vertice delle prove speciali della Dakar Moto 2021. A trionfare nella quinta frazione, la Riyadh-Al Qaisumah – 662 chilometri di cui 456 di prova speciale (la seconda più lunga fino a questo momento), caratterizzata per oltre metà della distanza dal fondo terroso, alternato alla sabbia e alle dune del deserto – è stato invece l’argentino Kevin Benavides, che si porta anche al vertice della classifica generale.

TRADIZIONE RISPETTATA Il pilota del team Monster Energy Honda, nonostante una caduta e un susseguente piccolo infortunio al naso, è riuscito a prendere la leadership conservando un minuto di vantaggio sul compagno di squadra José Ignacio Cornejo Florimo, secondo al traguardo. Terza posizione per l’alfiere di casa Ktm, Toby Price, attardato di un 1’20” sul leader sudamericano. Chiudono la top-5, lo spagnolo Lorenzo Santolino e l’inglese Sam Sunderland.

GIORNATACCIA BARREDA Tappa assolutamente da dimenticare, invece, per l’altro nome forte di questa edizione del rally raid più duro al mondo, lo spagnolo Joan Barreda Bort. Il centauro di casa Honda era partito forte, ma ha poi deviato dal percorso perdendo più di 19 minuti. Non benissimo neppure l’ex leader Xavier De Soultrait (Husqvarna) che ha accusato un ritardo di 7’55” sul traguardo. A comandare la generale è dunque Benavides con 2 minuti e mezzo su De Soultrait e 3’42” sul compagno Cornejo. Quarto posto per Price mentre Barreda scivola in nona posizione con un gap di 14 minuti. La carovana domani farà tappa a Ha’il dopo 618 km, di cui 448 cronometrati.

DAKAR MOTO 2021, CLASSIFICA TAPPA 5 (RIYAHD-AL QAISUMAH, 662 KM)

Pos Pilota Moto Distacco Penalità 1 KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 05h 09' 50'' 2 JOSE IGNACIO CORNEJO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 + 00h 01' 00'' 3 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM + 00h 01' 20'' 4 LORENZO SANTOLINO SHERCO FACTORY + 00h 02' 29'' 5 SAM SUNDERLAND RED BULL KTM FACTORY TEAM + 00h 04' 17'' 6 XAVIER DE SOULTRAIT HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING + 00h 07' 55'' 7 SKYLER HOWES BAS DAKAR KTM RACING TEAM + 00h 10' 43'' 8 MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM + 00h 11' 03'' 9 ROSS BRANCH MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM + 00h 11' 05'' 10 PABLO QUINTANILLA ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY + 00h 12' 15''

DAKAR MOTO 2021, CLASSIFICA GENERALE DOPO TAPPA 5