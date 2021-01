RISCATTO KTM Dopo la brutta giornata di ieri, i piloti della KTM si riscattano nella terza tappa della Dakar 2021, con partenza e arrivo a Wadi Al-Dawasir, un circuito di 629 km che ha visto primeggiare Toby Price, già vincitore della prima tappa da Gedda a Bisha. L'australiano era sprofondato ieri oltre la decima posizione in classifica, ma grazie al netto successo di oggi ha recuperato fino addirittura al quarto posto della generale. Nella classifica assoluta comanda ora il suo compagno di marca, ma non di team, Skyler Howes. L'americano è giunto quarto di giornata incassando poco più di sei minuti da Price, quanto è bastato per superare i sette che fino a ieri lo precedevano in classifica e prendersi la prima piazza provvisoria dopo un prologo e tre tappe.

BENE BENAVIDES Dietro a Toby Price si sono piazzati oggi l'argentino Kevin Benavides con la sua Honda, a 1'16 dall'australiano, e l'austriaco Matthias Walkner su KTM, a 2'36 dalla vetta. Entrambi però erano arretrati in classifica nei giorni scorsi, con l'argentino che ha compiuto un grosso balzo ed è ora secondo nella generale a soli 33 secondi da Howes. Terzo in classifica è invece il francese Xavier de Soultrait che con la Husqvarna è giunto sesto, passando dal quinto al podio virtuale nella generale, davanti a Price e al britannico Sam Sunderland, quinto sia di tappa che in classifica.

MALE L'HONDA Dopo l'affermazione di ieri, lo spagnolo della Honda Joan Barreda Bort ex leader della generale, è andato incontro a una giornata nera, incassando quasi 25 minuti e scivolando in ottava piazza, dietro a Luciano Benavides, fratello di Kevin e rimasto in settima posizione. Malissimo anche il vincitore dello scorso anno, lo statunitense Ricky Brabec, che prende quasi 22 minuti e che è attualmente solo 13° in classifica. Domani la carovana arriverà a Riad, dopo 813 km di cui 337 di prova speciale. Sarà la tappa più lunga di questa edizione, e come si suol dire in queste occasioni, al termine della giornata non sapremo chi vincerà la Dakar 2021 ma sapremo, con ogni probabilità, i nomi di chi probabilmente non ce la farà, in un contesto che vede ancora una classifica molto serrata, con i primi 10 racchiusi in meno di 10 minuti.

DAKAR MOTO 2021, CLASSIFICA TAPPA 3 (WADI AD DAWASIR, 629KM)

Pos. Pilota Moto Tempo 1 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 33' 23'' 2 KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 03H 34' 39'' 3 MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 35' 59'' 4 SKYLER HOWES BAS DAKAR KTM RACING TEAM 03H 39' 39'' 5 SAM SUNDERLAND RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 41' 47'' 6 XAVIER DE SOULTRAIT HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 03H 42' 13'' 7 FRANCO CAIMI MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 03H 43' 27'' 8 DANIEL SANDERS KTM FACTORY TEAM 03H 44' 45'' 9 RUI GONCALVES SHERCO FACTORY 03H 45' 42'' 10 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 03H 46' 32''

DAKAR MOTO 2021, CLASSIFICA GENERALE DOPO TAPPA 3