TRIPLETE Continua la raccolta di successi di tappa per Nasser Al-Attiyah, vincitore per la terza giornata consecutiva nella Dakar Auto. Il qatariota ha spinto lungo tutti i 337 km cronometrati della Wasi Ad Dawasir-Riyad, duellando inizialmente con l'altra Toyota di Henk Lategan. Tra i due si è inserito prepotentemente nel finale Stephane Peterhansel. Il francese ha terminato a soli 11 secondi da Al-Attiyah, mantenendo così quasi invariato il suo vantaggio in classifica generale. Tra i due ci sono ora poco meno di 5 minuti di distacco.

LOEB E SAINZ INSEGUONO Alle spalle del trio di testa troviamo i due pluricampioni WRC Sebastien Loeb e Carlos Sainz. I due si trovano ad inseguire Al-Attiyah e Peterhansel anche in classifica generale, ma con distacchi che vanno dai 36 minuti della spagnolo ai 48 del francese. Lo sconfitto di giornata è Mathieu Serradori, scivolato dalla terza alla settima posizione in classifica generale dopo aver chiuso a oltre 25 minuti dal vincitore di giornata. Ben peggio è andata a Yazeed Al-Rajhi, rimasto fermo dopo 30 km per un problema tecnico e costretto a ricorrere all'intervento dei meccanici di supporto per sistemare la sua Toyota Hilux. Il pilota saudita ha chiuso ad oltre 3 ore, dicendo addio alla lotta per le posizioni di testa.

RITIRI ECCELLENTI Da segnalare anche l'uscita di scena di due piloti di assoluto livello come Bernhard Ten Brinke, il quale non ha preso neppure il via a causa dei problemi meccanici alla sua Toyota, e Vaidotas Zala, fermato da problemi al cambio e successivamente, in maniera definitiva, dalla rottura del motore. Domani la Riyad-Al Qaisumah di 662 km, di cui 456 cronometrati, si preannuncia come una di quelle tappe in grado di dare risposte importanti per la classifica generale.

DAKAR AUTO 2021, CLASSIFICA TAPPA 4 (WADI AD DAWASIR-RIYAD 813KM)

Pos Pilota Team Distacco Penalità 1 NASSER AL-ATTIYAH MATTHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING 02H 35' 59'' 2 STÉPHANE PETERHANSEL EDOUARD BOULANGER X-RAID MINI JCW TEAM + 00H 00' 11'' 3 HENK LATEGAN BRETT CUMMINGS TOYOTA GAZOO RACING + 00H 01' 30'' 4 SEBASTIEN LOEB DANIEL ELENA BAHRAIN RAID XTREME + 00H 02' 36'' 5 CARLOS SAINZ LUCAS CRUZ X-RAID MINI JCW TEAM + 00H 02' 56'' 6 JAKUB PRZYGONSKI TIMO GOTTSCHALK ORLEN TEAM/OVERDRIVE + 00H 05' 05'' 7 SHEIKH KHALID AL QASSIMI XAVIER PANSERI ABU DHABI RACING + 00H 07' 22'' 8 VLADIMIR VASILYEV DMITRO TSYRO X-RAID TEAM + 00H 10' 45'' 9 ORLANDO TERRANOVA BERNARDO GRAUE X-RAID TEAM + 00H 10' 54'' 10 ERIK VAN LOON SÉBASTIEN DELAUNAY OVERDRIVE TOYOTA + 00H 11' 07''

