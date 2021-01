ATTACCO AL-ATTIYAH Con una venatura di tristezza per la morte della leggenda francese Hubert Auriol – unico insieme a Stephane Peterhansel e Nani Roma a vincere la Dakar sia con le auto che con le moto – malato da tempo e scomparso ieri all’età di 68 anni per via delle complicazioni innescate dal Covid, è partita l’ottava frazione del rally raid più duro al mondo. La carovana si è spostata oggi da Sakaka a Neom, percorrendo, nei 375 km di prova speciale, fondi prevalentemente con sabbia e terra senza farsi mancare addirittura un breve tratto asfaltato. Una tappa di 709 chilometri che ancora una volta ha sorriso a Nasser Al-Attiyah, in grado di accorciare il gap dal leader Peterhansel.

IL GAP SCENDE L’esperto qatariota ha infatti portato la propria Toyota Hilux al comando di una classifica di tappa per la quinta volta in quest’edizione, mostrandosi ancora una volta quasi imprendibile quando le cose procedono senza intoppi. Al-Attiyah ha tagliato il traguardo in poco meno di tre ore, guadagnando 52 secondi su Carlos Sainz e ben tre minuti sul nemico pubblico numero 1, il leader della classifica generale Stephane Peterhansel. La leggenda francese ha infatti tribolato al volante della sua Mini dopo aver sbagliato nel seguire le indicazioni del proprio navigatore, trovandosi a girare in tondo per un paio di minuti prima di ritrovare la direzione corretta.

GARA APERTA A causa di un errore comunque inevitabile in una Dakar così dura e tutto sommato con conseguenze decisamente contenute, Peterhansel vede pericolosamente ridursi il vantaggio sul primo degli inseguitori. Al-Attiyah è adesso infatti a soli 4’50” e, considerando il trend di una Toyota in grado di centrare ben 7 successi sulle 9 tappe fin qui disputate, andrà certamente all’assalto della prima posizione nell’ultima settimana di gara. Mantiene il podio lo spagnolo, vincitore dell’edizione 2020, Carlos Sainz, costretto a pagare però ormai quasi 39 minuti di ritardo dopo i problemi con la navigazione e il road book della scorsa settimana. Accusa quasi un’ora di ritardo il vincitore della tappa di ieri, Yazeed Al-Rajhi, comunque già staccato di oltre quattro ore dal leader. Domani la corsa riparte per la Neom-Neom di 579 km, di cui ben 465 cronometrati.

DAKAR AUTO 2021, CLASSIFICA TAPPA 8 (SAKAKA-NEOM, 709 KM)

Pos Pilota Auto Distacco Penalità 1 NASSER AL-ATTIYAH TOYOTA GAZOO RACING 02h 56' 56'' MATTHIEU BAUMEL 2 CARLOS SAINZ X-RAID MINI JCW TEAM + 00h 00' 52'' LUCAS CRUZ 3 STÉPHANE PETERHANSEL X-RAID MINI JCW TEAM + 00h 03' 03'' EDOUARD BOULANGER 4 SHEIKH KHALID AL QASSIMI ABU DHABI RACING + 00h 12' 44'' XAVIER PANSERI 5 CYRIL DESPRES ABU DHABI RACING + 00h 12' 49'' MICHAEL HORN 6 JAKUB PRZYGONSKI ORLEN TEAM/OVERDRIVE + 00h 18' 23'' TIMO GOTTSCHALK 7 SHAMEER VARIAWA TOYOTA GAZOO RACING + 00h 18' 51'' DENNIS MURPHY 8 VLADIMIR VASILYEV X-RAID TEAM + 00h 19' 05'' DMITRO TSYRO 9 MARTIN PROKOP BENZINA ORLEN TEAM + 00h 21' 37'' VIKTOR CHYTKA 10 CHRISTIAN LAVIEILLE MD RALLYE SPORT + 00h 22' 06'' JEAN-PIERRE GARCIN

DAKAR AUTO 2021, CLASSIFICA GENERALE DOPO TAPPA 8