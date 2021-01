VINCE BARREDA Con 228km di trasferimento e ben 457 di prova speciale, è già nella seconda tappa 21 che la Dakar 2021 entra nel vivo. Come al solito ricca di ribaltoni e colpi di scena, all’ordine del giorno in un rally raid soprattutto quando parliamo – come in questo caso – di moto, oggi la corsa ha visto il dominio incontrastato della Honda di Joan Barreda. Lo spagnolo è stato praticamente imprendibile sulla sabbia e le dune della Bisha-Wadi Ad Dawasir, andandosi a prendere anche la prima posizione nella classifica assoluta rifilando quasi quattro minuti al compagno di marca Ricky Brabec.

RISCATTO HONDA Il vincitore di tappa e il collega statunitense, secondo al traguardo e nella generale, si sono così subito potuti riscattare dal pessimo risultato della prima tappa, che li aveva visti pagare rispettivamente 15 e 18 minuti dal leader Toby Price. Il campione uscente della Dakar Moto è quindi adesso alle spalle di Barreda con circa 6 minuti e mezzo di ritardo. In una giornata all’insegna del pronto recupero di chi era rimasto attardato ieri, completa il podio Pablo Quintanilla, anche lui arrivato a 15 minuti dal leader nella prima frazione. In classifica generale il bronzo è invece provvisoriamente nelle mani di Ross Branch che, con la sua Yamaha, precede la Husqvarna del già citato cileno Quintanilla, quarto a 7’16” dalla vetta.

DISASTRO PRICE In una classifica di giornata che è praticamente l’antitesi di quanto accaduto nella tappa di ieri, il vincitore e leader Toby Price fa un tonfo profondissimo in classifica dopo aver lasciato per strada oltre mezz’ora. L’australiano di casa Ktm scivola così al quindicesimo posto della generale con 17 minuti e 39 secondi di gap da Barreda. Wadi Ad Dawasir resterà quartier generale, località di arrivo e partenza della terza tappa, caratterizzata da 403 chilometri di prova speciale ancora con sabbia e dune desertiche, oggi terreno di conquista dei centauri di casa Honda.

DAKAR MOTO 2021, CLASSIFICA TAPPA 2 (BISHA-WADI AD DAWASIR, 685KM)

Pos Pilota Moto Distacco Penalità 1 JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 04h17'56'' 2 RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 +00h03'55'' 3 PABLO QUINTANILLA ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA +00h06'02'' 4 ROSS BRANCH MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM +00h11'54'' 5 JOSE IGNACIO CORNEJO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 +00h12'06'' 6 ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM +00h12'42'' 7 STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM +00h14'15'' 8 LUCIANO BENAVIDES ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA +00h15'21'' 9 DANIEL SANDERS KTM FACTORY TEAM +00h16'31'' 10 XAVIER DE SOULTRAIT HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING +00h17'24''

DAKAR MOTO 2021, CLASSIFICA GENERALE DOPO TAPPA 2