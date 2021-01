POCHE MODIFICHE Per una Dakar Moto che continua a vivere di costanti ribaltoni tappa dopo tappa, c’è una Dakar che sembra non regalare grosse sorprese. Parliamo delle quattro ruote che, almeno per adesso e con sole due tappe dalla conclusione di Jeddah, confermano sostanzialmente quanto fatto vedere sino a questo momento. E, cioè, che la Toyota continua a centrare successi parziali mentre è la Mini di Peterhansel a spadroneggiare in classifica generale. A conquistare la vittoria nella decima frazione, la Neom-AlUla di 583 km, è stato infatti il saudita del team nipponico Yazeed Al Rajhi, capace di tagliare il traguardo in 3h3’57”.

PAREGGIO AL TOP Il vincitore della decima tappa è però soltanto quindicesimo in classifica, staccato di oltre sei ore dal leader. Naturale, quindi, come per conoscere gli effetti della terzultima frazione nei giochi per la vittoria si debbano guardare i risultati dei due osservati speciali: Nasser Al-Attiyah è secondo subito alle spalle del compagno di brand ma, dopo la brutta battuta d’arresto di ieri, chiude con un sostanziale pareggio sul grande rivale Stephane Peterhansel, terzo. Il qatariota ha infatti concluso con 2’04” di gap da Al Rajhi, guadagnando solo 49” sul leggendario francese di casa Mini. Non un brutto risultato, sia chiaro, ma comunque un sostanziale pareggio che cambia poco o nulla in ottica vittoria. Chiudono la top-5 di giornata il “solito” Carlos Sainz, staccato di un paio di minuti da Al-Attiyah e dal compagno di squadra, e il polacco Jakub Przygonski.

NELLE MANI DI STEPHANE Parlando della classifica generale, è dunque Peterhansel a mantenere comodamente la vetta con 17 minuti e un secondo di vantaggio su Al-Attiyah. La battaglia per la vittoria è praticamente tutta qui, visto che Carlos Sainz può praticamente solo sperare in un ritiro dei due rivali considerando il suo ritardo salito a poco più di un’ora dal compagno di squadra. Attenzione però alle grosse insidie della tappa 11, la AlUla-Yanbu, che sarà con i suoi 464km di prova speciale anche la seconda più lunga di quest’edizione della Dakar. Resistere in vetta con un margine di sicurezza prima della passerella a Jeddah, potrebbe voler significare mettere una sostanziale ipoteca sull’ottava Dakar auto (tredicesima se contiamo anche i cinque successi con le due ruote).

DAKAR AUTO 2021, CLASSIFICA TAPPA 10 (NEOM-ALULA, 583 KM)

Pos Pilota Auto Distacco Penalità 1 YAZEED AL RAJHI OVERDRIVE TOYOTA 03h 03' 57'' DIRK VON ZITZEWITZ 2 NASSER AL-ATTIYAH TOYOTA GAZOO RACING + 00h 02' 04'' MATTHIEU BAUMEL 3 STÉPHANE PETERHANSEL X-RAID MINI JCW TEAM + 00h 02' 53'' EDOUARD BOULANGER 4 CARLOS SAINZ X-RAID MINI JCW TEAM + 00h 04' 12'' LUCAS CRUZ 5 JAKUB PRZYGONSKI ORLEN TEAM/OVERDRIVE + 00h 05' 06'' TIMO GOTTSCHALK 6 GINIEL DE VILLIERS TOYOTA GAZOO RACING + 00h 06' 12'' ALEX HARO BRAVO 7 VLADIMIR VASILYEV X-RAID TEAM + 00h 07' 32'' DMITRO TSYRO 8 MATHIEU SERRADORI SRT RACING + 00h 09' 08'' FABIAN LURQUIN 9 BRIAN BARAGWANATH CENTURY RACING + 00h 09' 36'' TAYE PERRY 10 NANI ROMA BAHRAIN RAID XTREME + 00h 10' 37'' ALEXANDRE WINOCQ

DAKAR AUTO 2021, CLASSIFICA GENERALE DOPO TAPPA 10