SORRISI PER DUE La carovana della Dakar ha iniziato ad affrontare la due giorni della tappa Marathon, la quale non prevede assistenza tecnica al termine della giornata di oggi. Ad imporsi è stato il pilota di casa Yazeed Al Rajhi, al primo successo di questa edizione 2021. Il portacolori della Toyota è stato costantemente tra i primi quattro di giornata, guadagnando nel tratto finale i secondi decisivi per battere Stephane Peterhansel. Il francese può comunque ritenersi soddisfatto, avendo rafforzato la sua leadership in classifica generale.

AL-ATTIYAH LIMITA I DANNI Staccato di una trentina di secondi dal vincitore di 13 edizioni della Dakar troviamo Carlos Sainz, al volante dell'altra X-Raid Mini. Lo spagnolo ha preceduto Nasser Al-Attiyah, l'unico rivale rimasto davvero tra Peterhansel e l'ennesimo successo. Il qatariota ha perso 2 minuti dal francese e con meno di otto minuti di distacco può ancora coltivare sogni di gloria. Quinto di giornata e quarto di giornata il polacco Jakub Przygonski.

VIA CRUCIS LOEB Dopo gli enormi problemi incontrati nella tappa 6, anche oggi Sebastien Loeb ha vissuto una giornata da dimenticare. Il nove volte campione del mondo WRC, dopo un buon avvio, ha rotto un cuscinetta della sua Hunter dovendo ancora una volta chiamare l'assistenza tecnica. Per lui altre due ore scarse sul groppone, dal peso relativo considerando che la sua classifica generale era oramai già abbondantemente compromessa. Domani la seconda parte della Marathon da Sakaka a Leom, con altri 709 km di cui 375 cronometrati.

DAKAR AUTO 2021, CLASSIFICA TAPPA 7 (HA'IL-SAKAKA 737KM)

POS EQUIPAGGIO TEAM DISTACCO PENALITA' 1 YAZEED AL RAJHI DIRK VON ZITZEWITZ OVERDRIVE TOYOTA 04H 21' 59'' 2 STÉPHANE PETERHANSEL EDOUARD BOULANGER X-RAID MINI JCW TEAM + 00H 00' 48'' 3 CARLOS SAINZ LUCAS CRUZ X-RAID MINI JCW TEAM + 00H 01' 15'' 4 NASSER AL-ATTIYAH MATTHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING + 00H 02' 48'' 5 JAKUB PRZYGONSKI TIMO GOTTSCHALK ORLEN TEAM/OVERDRIVE + 00H 12' 00'' 6 YASIR SEAIDAN ALEXEY KUZMICH SRT RACING + 00H 14' 43'' 7 CYRIL DESPRES MICHAEL HORN ABU DHABI RACING + 00H 17' 06'' 8 MATHIEU SERRADORI FABIAN LURQUIN SRT RACING + 00H 17' 53'' 9 VLADIMIR VASILYEV DMITRO TSYRO X-RAID TEAM + 00H 20' 59'' 10 NANI ROMA ALEXANDRE WINOCQ BAHRAIN RAID XTREME + 00H 22' 53''

DAKAR AUTO 2021, CLASSIFICA GENERALE DOPO TAPPA 7