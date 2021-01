ANCORA TOYOTA Dopo le ultime vittorie di tappa firmate dallo specialista Nasser Al-Attiyah, la quinta frazione della Dakar Auto 2021 è ancora all’insegna della Toyota. A portare la propria Hilux a tagliare il traguardo nel minor tempo assoluto non è però stato il forte pilota del Qatar già vincitore in ben quattro occasioni di quest’edizione, ma il compagno di squadra Giniel De Villiers. Il sudafricano si è imposto nella Riyadh-Al Qaisumah di 662 km (456 di prova speciale) con un tempo netto di 5 ore, 9 minuti e 25 secondi, precedendo il connazionale Brian Baragwanath e il leader della classifica generale Stephane Peterhansel.

MINI IN VETTA Proprio la leggenda francese del rally raid più duro al mondo – a 55 anni è vincitore di sei edizioni Dakar moto e sette volte campione tra le auto – ha accusato un gap di 2’25” riuscendo così a difendere la prima posizione. Il pilota di casa Mini X-Raid, anzi, mette in cassaforte ancora altri due minutini di vantaggio sul grande rivale Al-Attiyah, giunto al traguardo in quarta posizione a 4’38” dal compagno di marca vincitore di tappa. Altra giornata da dimenticare, invece, per il trionfatore dell’edizione precedente, quel Carlos Sainz che accumula un altro quarto d’ora di ritardo per problemi al sistema di navigazione.

DUE CONTRO DUE I risultati della tappa di oggi iniziano a delineare una classifica generale che parla sempre più chiaramente di un duello al vertice per la vittoria finale. Peterhansel, come detto, mantiene la leadership con 6 minuti e 11 secondi di gap Al-Attiyah, con Carlos Sainz al terzo posto ma comunque ormai costretto a pagare un gap di quasi 50 minuti dal compagno. Proseguono le difficoltà anche per la leggenda del Wrc, Sebastien Loeb, giunto al traguardo in ventunesima posizione con 50’18” di ritardo, scivolato al decimo posto della generale con un’ora e 40 minuti dal leader e persino in aperta polemica con la direzione gara dopo i 300 secondi di penalità subiti ieri. Domani sesta frazione di 618 km da Al Qaisumah a Ha’il.

DAKAR AUTO 2021, CLASSIFICA TAPPA 5 (RIYAHD-AL QAISUMAH, 662 KM)

Pos Pilota Auto Distacco Penalità 1 GINIEL DE VILLIERS TOYOTA GAZOO RACING 05h 09' 25'' ALEX HARO BRAVO 2 BRIAN BARAGWANATH CENTURY RACING + 00h 00' 58'' TAYE PERRY 3 STÉPHANE PETERHANSEL X-RAID MINI JCW TEAM + 00h 02' 25'' EDOUARD BOULANGER 4 NASSER AL-ATTIYAH TOYOTA GAZOO RACING + 00h 04' 38'' MATTHIEU BAUMEL 5 MARTIN PROKOP BENZINA ORLEN TEAM + 00h 05' 06'' VIKTOR CHYTKA 6 YAZEED AL RAJHI OVERDRIVE TOYOTA + 00h 09' 16'' DIRK VON ZITZEWITZ 7 ORLANDO TERRANOVA X-RAID TEAM + 00h 09' 24'' BERNARDO GRAUE 8 NANI ROMA BAHRAIN RAID XTREME + 00h 10' 31'' ALEXANDRE WINOCQ 9 CARLOS SAINZ X-RAID MINI JCW TEAM + 00h 15' 19'' LUCAS CRUZ 10 JAKUB PRZYGONSKI ORLEN TEAM/OVERDRIVE + 00h 18' 58'' TIMO GOTTSCHALK

DAKAR AUTO 2021, CLASSIFICA GENERALE DOPO TAPPA 5