TRIS BARREDA Arriva la terza vittoria in questa Dakar 2021 per lo spagnolo Joan Barreda Bort. Il centauro della Honda, al termine della sesta frazione di 448 km da Al Qaiusmah ad Ha'Il, ha beffato di appena 13 secondi il rappresentante della Botswana, Ross Branch sulla Yamaha, e di 53'' l'australiano Daniel Sanders su KTM. Barreda, che ha conquistato la 17° affermazione di tappa alla Dakar, raggiungendo Edi Orioli e Gaston Rahier al settimo posto assoluto nella classifica guidata da Cyril Despres e Stephane Peterhansel con 33 affermazioni. E settima è anche la sua attuale posizione in classifica a 6 minuti e 25 secondi dal nuovo leader Price.

CLASSIFICA CORTISSIAM All'australiano della KTM Toby Price è bastato il settimo posto odierno per scavalcare l'altra Honda dell'argentino Kevin Benavides - oggi solo 17° - e riportarsi in vetta alla corsa dopo esserci già stato al termine della prima tappa. La classifica generale, come si evince dal distacco tra Barreda e Price, resta comunque cortissima. I primi sette sono raccolti in poco più di 6 minuti e sono, nell'ordine: Price, Benavides, Cornejo, Branch, de Soultrait, Sunderland e Barreda. Non sono del tutto fuori dai giochi neanche Howes, Santolino e Quintanilla, che chiudono una top ten raccolta in appena un quarto d'ora, quando mancano ancora ben sei tappe alla conclusione dopo il giorno di riposo previsto per domani.

DAKAR MOTO 2021, CLASSIFICA TAPPA 6 (AL QAISUMAH-HA'IL, 448 KM)

Pos. Pilota Team Tempo Distacco 1 JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 03H 45' 27'' 2 ROSS BRANCH MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 03H 45' 40'' + 00H 00' 13'' 3 DANIEL SANDERS KTM FACTORY TEAM 03H 46' 20'' + 00H 00' 53'' 4 RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 03H 47' 51'' + 00H 02' 24'' 5 MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 48' 41'' + 00H 03' 14'' 6 ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 03H 49' 00'' + 00H 03' 33'' 7 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 49' 21'' + 00H 03' 54'' 8 JOAQUIM RODRIGUES HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 03H 50' 02'' + 00H 04' 35'' 9 SAM SUNDERLAND RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 51' 21'' + 00H 05' 54'' 10 PABLO QUINTANILLA ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 03H 51' 55'' + 00H 06' 28''

DAKAR MOTO 2021, CLASSIFICA GENERALE DOPO TAPPA 6