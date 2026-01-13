Cerchi una moto usata? Queste hanno più di 100 anni di storia

La crossover usata è utile, ma queste moto ultracentenarie che andranno all'asta di Bonhams sono delle vere pietre miliari (e potenziali affari)

Le moto usate sono spesso un ripiego per saziare la voglia di moto a fronte di un budget ''risicato''. Le moto usate presenti in questo articolo, però, non sono propriamente le più indicate per fare il casa lavoro o il viaggio al mare nel weekend, bensì delle ultracentenarie ''vecchiette'' che potrebbero trasformarsi in un valid investimento. Tutte verranno messe all'asta da Bonhams nel mese di aprile e metterà sotto i riflettori una selezione unica di motociclette storiche, tutte costruite più di 100 anni fa. Si tratta di mezzi che rappresentano le prime fasi dello sviluppo tecnico del motociclismo. L’evento, denominato Spring Stafford Sale, si svolgerà dal 25 al 26 aprile all’interno dell’International Classic Motorcycle Show, presso il Staffordshire County Showground.

Moto antecedenti alla Prima Guerra Mondiale

La Holden (Motor Traction Co.) del 1898

Anche se il catalogo definitivo non è ancora completo, molte delle moto già presenti sul sito Bonhams risalgono a un periodo precedente alla Prima Guerra Mondiale. Una parte significativa di questi veicoli proviene dalla stessa collezione familiare, rimasta intatta per generazioni.

Secondo Ben Walker, direttore del Dipartimento Internazionale di Bonhams, il pubblico interessato a questo tipo di moto è molto specifico:

collezionisti tra i 50 e i 60 anni

appassionati di meccanica e innovazione storica

persone attratte dalle moto appartenenti all’epoca dei nonni, non a quella moderna

Walker sottolinea come Bonhams proponga stime realistiche, lasciando poi che sia il mercato internazionale a stabilire il valore finale dei mezzi.

La collezione Rex Judd: pezzi rari e valore storico

Molti dei lotti più antichi provengono dalla celebre Rex Judd Collection, una raccolta iniziata prima della Seconda Guerra Mondiale e oggi messa in vendita dai nipoti del collezionista.

Alcuni modelli in evidenza

Modello Anno Cilindrata Stima Wilkinson TAC 1910 679cc £20.000 – £40.000 Holden (Motor Traction Co.) 1898 800cc £40.000 – £70.000 Autoglider 1920 250cc £2.500 – £3.000

L'Autoglider è datato 1920, la particolare il posizionamento del motore e la trazione, entrambi avanti

L’Autoglider del 1920, una sorta di antentato dell'Honda SH o dei moderni scooter, in particolare, presenta una soluzione tecnica curiosa: trasmissione a catena sulla ruota anteriore, una scelta poco comune anche per l’epoca.

Altri lotti di rilievo

Al di fuori della collezione Judd, sarà battuta all’asta anche una Harley-Davidson Model 6A del 1910, dotata di motore da 494cc e conservata in ottime condizioni. La stima prevista per questo esemplare varia tra £38.000 e £48.000.

Secondo Walker, la rarità estrema di queste motociclette genera interesse in tutto il mondo, con potenziali acquirenti provenienti da America, Australia, Caraibi, Europa occidentale e orientale

Il punto di vista finale

È incoraggiante vedere motociclette così antiche e ben conservate tornare sotto i riflettori. Anche se la dispersione di una collezione familiare storica può suscitare un po’ di nostalgia, è positivo sapere che questi mezzi troveranno nuovi proprietari pronti ad apprezzarli e preservarli. Un passaggio di testimone che permette alla storia del motociclismo di continuare a vivere.

