Moto usate: le più amate dagli italiani. Non indovinerai mai la terza!

EICMA 2025 è il tempio dei sogni a due ruote. Luci, cromature, scarichi lucenti e le ultime novità pronte a scaldare il cuore di ogni motociclista. Ma, finita la fiera, è lì che comincia la caccia vera: quella alla moto giusta, magari usata, per spendere meno e godersi di più la passione.

E a dirlo non sono solo le sensazioni. Secondo i dati ACI, il mercato delle moto usate cresce più di quello delle auto: +3,2% nei primi sette mesi del 2025.

Ma quali sono le moto usate più cercate in Italia? La risposta viene da uno studio di di Subito Motori, il verticale di Subito dedicato al mondo delle due e quattro ruote, che può fare i conti grazie alle ricerche di 26 milioni di utenti unici al mese.

Yamaha: nuovo TMax 2025

Le più cercate? Sempre loro: Vespa, SH e... Booster!

Classifiche alla mano, il podio dei modelli più desiderati parla chiaro: Vespa e Honda SH occupano le prime posizioni, mentre stupisce decisamente trovare in terza piazza il mitico - ma ormai vecchissimo - MBK/Yamaha Booster.

Subito sotto, si piazza lo Yamaha Tmax, simbolo della sportività da città, mentre i nostalgici non rinunciano a nomi anch'essi storici come Malaguti Phantom F12 e Piaggio Zip.

A tenere alto il vessillo della passione racing, le sportive di Iwata: Yamaha R1 e R6. Qui sotto la classifica completa.

Yamaha R1 è tra le moto più cercate su Subito.it. E no, non è elettrica - Foto di Abhijeet Barak su Unsplash

TOP 10 modelli più cercati (gen–ott 2025)

Ducati Monster Senna, Ayrton fu uno dei primi a possedere una M900

BMW, Ducati e KTM: il podio dei marchi

Se i modelli più popolari sono quelli che parlano al cuore (e al portafoglio), i marchi più ricercati su Subito rivelano tutt’altra anima: quella premium.

Molti nell'usato cercano ''L'affare'', modelli top che possono permettersi solo di seconda mano. Ed ecco che in vetta troviamo BMW, seguita da Ducati e KTM: tre modi diversi di interpretare la passione, ma capaci di coniugare l’emozione con il prestigio.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/11/2025