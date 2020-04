PREZZO IVA ESPOSTA, COSA C'È DA SAPERE

A poco a poco si sta guadagnando anche in Italia un posto nel lessico commerciale quotidiano. Parliamo di quell'espressione, sempre più frequente negli annunci di automobili (e non solo), che risponde ad IVA esposta. Se sin qui vi avesse generato qualche dubbio, d'ora in poi IVA esposta suonerà anche a voi come una dicitura familiare. Dividiamo l'argomento per capitoletti.

IVA ESPOSTA: SIGNIFICATO

Se imbattendosi nell'annuncio online di un'auto nuova o un'auto usata, ma anche individuando un'occasione nell'autosalone di un concessionario, leggiamo accanto al prezzo il termine IVA esposta, ciò significa molto semplicemente che la cifra finale è già comprensiva anche dell'IVA, ovvero dell'Imposta sul Valore Aggiunto. Imposta che anche sulle auto usate è calcolata nell'aliquota standard del 22%.

IVA ESPOSTA: ESEMPIO

Un'auto il cui prezzo IVA esposta ammonta a 15.000 euro, significa che la cifra è composta dal costo del prodotto + IVA. Ovvero da 11.700 euro (prezzo IVA esclusa) + 3.300 euro (IVA al 22%). Se il prezzo è di 10.000 euro IVA esposta, esso sarà invece composto da 8.200 euro + 1.200 euro.

IVA ESPOSTA UGUALE IVA INCLUSA?

La risposta è sì. Rispetto ad ''IVA inclusa'', più comune, l'espressione IVA esposta sottolinea semmai come il venditore (a differenza di una compravendita tra privati cittadini) sia in grado di emettere fattura, all'interno della quale specificare (''esporre'') le voci che contribuiscono a generare il prezzo finale del prodotto, ovvero appunto il prezzo base e l'IVA stessa.

IVA ESPOSTA PER IMPRESE E AUTONOMI

Apprendere del prezzo IVA esposta di un determinato esemplare di automobile è particolarmente utile a imprese, professionisti, lavoratori autonomi, insomma qualunque soggetto titolare di partita IVA. La parte acquirente sarà infatti certa che riceverà regolare fattura, e che dalla spesa complessiva potrà successivamente dedurre l'importo dell'IVA.