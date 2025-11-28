La rara Ford GT di Paul Walker va all'asta, quanto offrireste per la supercar dell'attore?

La Ford GT appartenuta alla compianta stella di Hollywood e al socio Roger Rodas, uno dei soli 14 esemplari 2005 e con soli 5.956 km, è in vendita su Bring a Trailer

Lanciata due decenni fa come tributo moderno alla GT40 (guarda una Ford GT40 Mk1 all'asta) della Ford vincitrice della 24 Ore di Le Mans, la GT originale continua a catturare l'attenzione ancora oggi e uno degli esemplari più belli visti negli ultimi tempi è appena stato messo all’asta.

Ford GT: la rara supercar americana appartenuta alla star di Hollywood Paul Walker all'asta

Modello raro appartenuto alla star di Hollywood

Si tratta di un modello del 2005 ed è considerato un’autentica leggenda delle prestazioni in chiave “yankee”. Ora è in vendita in California sul sito specializzato Bring a Trailer (guarda l’homepage del sito d’aste americano), ma la sua particolarità è che questa GT apparteneva al noto attore Paul Walker, protagonista del franchise Fast & Furious, e al suo amico Roger Rodas.

Infatti, la supercar faceva parte della loro collezione al momento del tragico incidente avvenuto a bordo della Porsche Carrera GT che costò la vita a entrambi 12 anni fa.

Ford GT: il muscoloso V8 5,4 litri con 558 CV della sportiva a stelle e strisce

Una versione speciale

Questa GT è uno dei soli 14 esemplari costruiti nel 2005 verniciato in rosso Mark IV, ma senza le strisce racing presenti sulla maggior parte delle altre GT.

Sebbene un'auto come questa non abbia bisogno di essere modificata e sia già estremamente impressionante sotto ogni aspetto estetico e tecmologoco, l'auto posseduta da Walker presenta alcuni raffinati aggiornamenti.

Personalizzata per l’attore

Ad esempio, ora monta cerchi ADV.1 da 19 e 20 pollici ed è dotata di nuovi ammortizzatori Penske. Inoltre, il V8 sovralimentato da 5,4 litri sovralimentato è ora dotato di corpo farfallato Accufab, centralina elettronica ottimizzata e scarico aftermarket. Non si sa quanta potenza eroga il motore dell'auto, ma dovrebbe essere decisamente superiore ai 558 CV del modello di serie.

Ford GT: colorazione in rosso Mark IV senza strisce racing

Gli interni sono rimasti originali

All'interno, l'abitacolo è completamente di serie e ciò è un valore aggiunto per i collezionisti. Gli iconici sedili Sparco sono stati mantenuti, così come l'impianto stereo McIntosh originale, il volante e il quadro strumenti. Inclusi nella vendita saranno anche i cerchi forgiati BBS originali.

Ford GT: l'abitacolo essenziale della supersportiva americana

La supercar ha percorso poca strada

Il fatto che questa Ford GT sia stata posseduta da una star di Hollywood la rende desiderabile, ma va sottolineato che ha anche percorso solo 5.956 km. Pur se negli Stati Uniti è probabile che esistano esemplari con un chilometraggio ancora inferiore, è raro vedere una GT del 2005 guidata così poco ed essere messa in vendita tramite un'asta pubblica.

Occasione per i collezionisti

Per i collezionisti alla ricerca di un'auto di sportiva e di lusso o per gli appassionati che apprezzano un modello così raro e ben tenuto, questa è un’occasione unica per provare ad aggiudicarsela. Voi siete interessati alla Ford GT della compianta star hollywoodiana? Avete tempo fino a giovedi 4 dicembre. Potete fare la vostra offerta su Bring a Trailer (qui il link alla vendita della casa d’aste americana).

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 30/11/2025