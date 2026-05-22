Una moto di serie può vincere una gara? Aprila, con la Tuareg Rally, c'è appena riuscita

Potrebbe sembrare una trovata di marketing, e in parte lo è, ma la notizia è che lo scorso weekend a Olbia, Jacopo Cerutti ha vinto la tappa sarda del FIM Europe Baja Championship in sella a un'Aprilia Tuareg Rally molto simile a quella che potremmo acquistare noi da un concessionario. Nessuna preparazione race-specific, nessun telaio elaborato, nessun motore rivisto. Tutto merito della moto o - come dimostrava anche il compianto Luca Salvadori - c'entra anche il manico? La verità sta un po' nel mezzo, ma vediamo di approfondire un po' cosa è accaduto in terra sarda.

Poche modifiche alla moto standard

Jacopo Cerutti in azione con la Tuareg Rally

L'alfiere di Aprilia ha utilizzato una versione praticamente ''stock'' della Tuareg Rally 660. Ovviamente qualche piccolo intervento è stato necessario, ma si contano sulle dita di una mano: cerchi sostituiti per montare pneumatici da rally con mousse, un ammortizzatore Öhlins al posteriore, la torretta per il navigatore. Sappiamo bene come l'ergonomia e lo stare bene in sella sia fondamentale alla guida di una moto, dunque - per fare sentire a proprio agio Cerutti - sella e manubrio sono quelli della Tuareg da competizione.

Le caratteristiche della moto fanno la differenza

Il resto lo fa la moto. La Tuareg Rally nasce con sospensioni Kayaba da 240 mm di escursione con molle a costante lineare — più feeling sullo sconnesso rispetto alle progressive — cerchi heavy-duty a raggi in Ergal, paracoppa in alluminio rinforzato, paramani con anima in metallo e guidacatena di serie. Lo scarico SC Project in titanio, con uscita da 60 mm, contribuisce a tenere il peso a 199 kg. Una ricetta che eleva il potenziale della moto rispetto alla sua versione ''base'', come vi abbiamo raccontato nella nostra prova.

Certo, il pilota ha il suo peso...

Cerutti festeggia la vittoria

Ok la moto è senz'altro di ottimo livello, ma diamo a ''Cesare quello che è di Cesare''... o meglio, di Jacopo. Non è la prima volta che Cerutti e il team Aprilia Tuareg Racing arrivano al successo, anzi: i due hanno già vinto due volte l'Africa Eco Race e dominano da tempo la scena rally raid italiana ed europea. Sapevano quello che facevano, e la moto ha retto il confronto con avversari probabilmente più preparati ad hoc.

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