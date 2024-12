Aprilia: rinnovo biennale per Lorenzo Savadori

Proseguirà ancora il rapporto, ormai decennale, tra Lorenzo Savadori e Aprilia Racing. Il pilota italiano sarà collaudatore ufficiale per le stagioni MotoGP 2025 e 2026, continuando il lavoro di sviluppo della RS-GP che include l'intero programma dei test, ufficiali e privati, oltre a una serie di partecipazioni come wild card nel Motomondiale.

MotoGP: Lorenzo Savadori (Aprilia)

NON SOLO TEST L'esordio di Savadori sull'Aprilia risale al 2015, quando vinse il titolo della FIM Superstock in sella alla Aprilia RSV4 RF, risultato che gli permise di partecipare successivamente al mondiale Superbike sempre con la casa di Noale. Qui trascorre tre stagioni in cui colleziona tre quarti posti come miglior risultato. Dopo un'esperienza in MotoE nel 2019, dal 2020 il nativo di Cesena assume il ruolo di collaudatore di Aprilia in MotoGP, contribuendo allo sviluppo e alla crescita della RS-GP. Nelle ultime cinque stagioni ha l'occasione di gareggiare in numerosi gran premi del motomondiale, sempre nell'ottica di effettuare test e prove comparative con soluzioni sperimentali, ma togliendosi anche la soddisfazione di raccogliere 16 punti, con l'undicesimo posto ottenuto ad Assen nel 2023 quale miglior risultato. Il ruolo di Savasori non si limita però alla RS-GP: continuerà infatti anche lo sviluppo di tutti i prodotti ''pronto pista'' della Casa di Noale, per rendere disponibili a tutti gli appassionati non solo le prestazioni, ma anche la tecnologia delle moto da corsa.

VEDI ANCHE

UNA CRESCITA DA PROSEGUIRE Dietro allo strapotere della Ducati, l'Aprilia nelle ultime stagioni si è ritagliata un ruolo da protagonista. Nella stagione 2024 è stata l'unica casa a vincere una gara battendo le Desmosedici di Borgo Panigale dominatrici del campionato: ''Sono molto felice di proseguire questa avventura e di continuare il mio lavoro insieme ad Aprilia Racing per le prossime due stagioni - ha commentato Savadori - Negli ultimi anni abbiamo fatto un ottimo lavoro e sono certo che continueremo a migliorare sempre di più. La nostra crescita è stata costante, passo dopo passo, con un obiettivo ben chiaro sempre in mente: contribuire a portare le RS-GP ai vertici della MotoGP. Non vedo l’ora d’iniziare la stagione!''.

Shakedown Test Sepang 2024, Lorenzo Savadori (Aprilia)

RISORSA PREZIOSA Quello del collaudatore è un ruolo che rimane spesso dietro le quinte, ma non per questo è meno importante. Nel 2025, con l'arrivo della nuova coppia di piloti formata da Jorge Martin e Marco Bezzecchi, la presenza del confermato assume ancora maggior importanza. Massimo Rivola, CEO di Aprilia Racing, ha lodato così Savadori: ''Siamo orgogliosi di confermare che Aprilia Racing continuerà a lavorare con Lorenzo Savadori, una delle colonne portanti del nostro progetto che, insieme al Test Team, ha permesso lo sviluppo straordinario degli ultimi anni. Sava per noi rappresenta anche la continuità, fondamentale con un collaudatore di grande fiducia, in un anno così importante che vede l’arrivo di due nuovi piloti nel Team ufficiale. Sarà una risorsa preziosa anche durante alcuni Gran Premi, dove continueremo a vederlo in qualità di wild card con soluzioni sempre sperimentali''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 17/12/2024