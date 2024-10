Colpo di scena: Albesiano nuovo DT Honda, Sterlacchini lo sostituisce in Aprilia

La mattinata della MotoGP non si è limitata all'attività in pista a Motegi, dove è iniziato il weekend del GP Giappone. È infatti arrivato un clamoroso doppio annuncio riguardante due Direttori Tecnici: Romano Albesiano lascia Aprilia per accasarsi alla Honda, mentre il suo posto viene preso da Fabiano Sterlacchini. Due movimenti di importanza pari a quella dell'ingaggio di un top driver, vediamo perché.

ARTEFICE DELLA CRESCITA APRILIA Per Albesiano si chiude un'esperienza nel gruppo Piaggio durata 20 anni, di cui gli ultimi 11 da Direttore Tecnico di Aprilia dopo aver preso il posto di Gigi Dall'Igna nel 2013. Sotto la sua guida la casa di Noale ha scalato le gerarchie della MotoGP, passando dal fondo della griglia allo status di miglior moto dietro la dominante Ducati. Albesiano è stato uno dei pionieri dell'esplosione dello sviluppo aerodinamico delle moto. Come riportato nel comunicato Honda di oggi, ''dall'inizio del 2025, Albesiano supervisionerà il progetto MotoGP di HRC e lo sviluppo continuo della moto Honda RC213V come Direttore Tecnico''. A lui spetterà dunque il compito di aiutare la casa giapponese a uscire dall'enorme crisi in cui si trova attualmente, tanto che per la prima volta Honda ha deciso di affidare a un europeo il ruolo di ingegnere senior, così come fatto da Yamaha con l'ingaggio di Max Bartolini. Curiosamente, Albesiano in questa nuova esperienza ritroverà Aleix Espargaro che dal prossimo anno ricoprirà il ruolo di tester alla Honda.

SOSTITUTO DI PARI LIVELLO La partenza di Albesiano è sicuramente un duro colpo per Aprilia, che però non si è fatta cogliere impreparata. La casa di Noale nelle stesse ore ha infatti annunciato l'ingaggio di Fabiano Sterlacchini (foto qui sopra), ingegnere con esperienze in Ducati e KTM. All'inizio di questa stagione era arrivato l'annuncio, piuttosto inaspettato, del suo addio alla casa austriaca e proprio il suo nome era stato più volte affiancato a quello di Honda. Il 2025 rappresenterà dunque l'inizio di un nuovo ciclo, con il nuovo DT che arriva a completare un team che schiererà una line-up completamente rinnovata e di assoluto livello, come ha ricordato Aprilia nel suo comunicato di oggi: ''Aprilia Racing è orgogliosa di annunciare che Fabiano Sterlacchini ricoprirà l’incarico di Direttore Tecnico a partire da lunedì 18 novembre 2024. L’arrivo di Fabiano è un altro passo importante verso un ulteriore rafforzamento del progetto MotoGP dopo l’ingaggio di due piloti, giovani e di talento, come Jorge Martín e Marco Bezzecchi. Aprilia Racing ringrazia Romano Albesiano per gli 11 anni passati come Direttore Tecnico del Team nonché per i 20 anni passati nel Gruppo Piaggio''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 04/10/2024