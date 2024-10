MotoGP Giappone 2024. Binder il migliore del venerdì, Bagnaia e Martin si marcano

Nella notte italiana il weekend del Gran Premio del Giappone è scattato con la prima sessione di prove libere e con le voci di una rivoluzione tecnica, poi ufficializzata dopo le prime luci del'alba: Fabiano Sterlacchini diventa il nuovo direttore tecnico di Aprilia prendendo il posto di Romano Albesiano, che sarà invece supervisore tecnico del progetto Honda. In pista, invece, il più veloce di tutti è stato Francesco Bagnaia con la Ducati. Il campione del mondo ha ottenuto il tempo di 1:45.209, precedendo di un decimo il rivale per il titolo e leader del mondiale Jorge Martin di appena un decimo. Terzo tempo per l'ottmo Fabio Di Giannantonio, che ha preceduto Marc Marquez completando un bel poker Ducati. Quinta posizione per la KTM di Jack Miller, mentre l'altra Ducati di Marco Bezzecchi ha preceduto neanche tanto a sorpresa (visto che corrono sul circuito di casa) le due Honda di Joan Mir e Johann Zarco. Chiudono la top ten l'Aprilia con Maverick Vinales e ancora la Ducati con Enea Bastianini. In ritardo diversi ottimi binomi, con Pedro Acosta (KTM) 13°, Aleix Espargaro (Aprilia) 15° Brad Binder (KTM) 16°, Fabio Quartararo (Yamaha) 17° e Franco Morbidelli (Ducati) 18°. Negli ultimi minuti la pioggia ha bagnato la pista chiudendo, di fatto, anzitempo la prima sessione di prove libere.

PREQUALIFICHE Nel pomeriggio il braccio di ferro tra Bagnaia e Martin è proseguito sin dalle prime battute della sessione, a suon di picconate al tempo record del mattino. Alla fine, però, a fare il miglior crono è stato Brad Binder con la KTM in 1:43.436, ad appena 2 decimi (abbondanti) dal record della pista siglato lo scorso anno da Martin. La seconda piazza se la prende Marc Marquez con la Ducati, davanti proprio a Martin e all'altra KTM di Pedro Acosta. Quinto, migliore degli italiani, Enea Bastianini, che ha preceduto con la sua Ducati l'Aprilia di Maverick Vinales. Settima piazza per Pecco Bagnaia, che con il suo ultimo tentativo era in linea per siglare il nuovo record della pista giapponese ma ha commesso un errore nel quarto settore, finendo per non migliorare neanche il suo miglior giro precedente. Chiudono la top ten, ossia la rosa dei qualificati diretti alla Q2 della prossima notte italiana, le tre Ducati di Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi. Primo degli esclusi, per appena 3 centesimi, è Jack Miller, undicesimo dopo aver fatto vedere buone cose per tutta la sessione. Prima delle Honda, con il 12° tempo, è invece Takaaki Nakagami, davanti a Franco Morbidelli (Ducati), solo 13°, a Fabio Quartarararo (Yamaha), 14° e con un problema tecnico nel finale, e ad Aleix Espargaro, 15° e che sembra aver smarrito il bandolo della matassa sulla sua Aprilia. La classifica è chiusa da Mir, Zarco, Raul e Augusto Fernandez, Rins, Marini e da Lorenzo Savadori (in sella all'Aprilia dell'infortunato Oliveira) e Remy Gardner (wild card per la Yamaha).

Risultati Prove libere 1 MotoGP Giappone 2024

The top 2 in the Championship were top 2 in FP1 🌶️👀#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/kOujOKRJmh — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 4, 2024

Risultati Prequalifiche MotoGP Indonesia 2024

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/10/2024