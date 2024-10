MotoGP Giappone 2024. Acosta spreca, Bagnaia mette la sesta nella sprint

Nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone, andate in scena nella notte italiana, ci sono due pilosi estremamente delusi e due molto soddisfatti dell'esito. I primi due sono i ducatisti Marc Marquez, che aveva ottenuto la pole position ma è stato retrocesso in nona posizione per aver ecceduto un track limits, e Jorge Martin, caduto su una pista ancora umida e titolare dell'11° casella in giglia. A giovare di queste due defaillance sono Pedro Acosta, che con la KTM ottiene la prima pole position in carriera, diventando il terzo più giovane della storia a partire al palo dopo Quartararo e Marquez, e Francesco Bagnaia, che pur non trovando il giro perfetto ottiene una seconda posizione utile in un weekend complicato come quello nel Sol Levante. Il tempo di Acosta è 1:43.018 e rappresenta il nuovo record della pista di Motegi, con Pecco a 2 decimi e un ottimo Maverick Vinales sull'Aprilia a completare la prima fila. Seconda fila occupata da Enea Bastianini e Franco Morbidelli con la Ducati, inframezzati dalla KTM di Brad Binder, mentre in terza fila ci sono le tre Ducati di Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi e del già citato Marquez. Suo fratello Alex apre invece la quarta fila davanti a Martin e a Fabio Quartararo (Yamaha). Dalla Q1 erano saliti in Q2 Morbidelli e Quartararo, lasciando la quinta fila a Raul Fernandez (Aprilia), Jack Miller (KTM) e Aleix Espargaro (Aprilia). In sesta fila ci sono invece le Honda di Johan Zarco e Joan Mir e la KTM di Augusto Fernandez, con la settima fila occupata dalle altre due Honda di Luca Marini e Takaaki Nakagami e dall'Aprilia di Lorenzo Savadori. Ultimo, solo soletto in ottava fila, la wild card Yamaha Remy Gardner.

HIGH DRAMA IN Q2! 💥@88jorgemartin has gone down at T9! His session is over 😱#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/GGfYDhUDxz — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 5, 2024

GARA SPRINT Nel pomeriggio nipponico, dopo un'altra scrosciata caduta durante le qualifiche della Moto2, va in scena la gara breve con temperature più basse e rischio che torni nuovamente a piovere. Allo spegnimento dei semafori scatta bene Bagnaia che prende la testa davanti a Bastianini e Acosta. Super partenza per Martin, quinto già alla prima curva alle spalle di Binder, mentre Marquez è sesto davanti a Di Giannantonio e a un Morbidelli che scivola in ottava piazza. Bastianini va subito largo però e restituisce la seconada piazza ad Acosta, che si incolla a Bagnaia per non farlo scappare. Nel corso del secondo giro Marquez infila Martin e si prende la quinta piazza, con Morbidelli che due curve dopo si riprende la posizione su Diggia. Il terzo giro inizia con Bagnaia e Acosta autori del giro veloce in successione, con Acosta che prova a passarlo (e ci riesce), prendendosi la testa. Nel quarto giro ha un problema tecnico Binder che si ritira e fa risalire in 4° e 5° piazza Marquez e Martin, con Morbidelli, Di Giannantonio, Miller e Alex Marquez a completare la zona punti. Acosta con la KTM precede ben sei Ducati e mantiene la testa del gruppo e Bastianini si fa minaccioso nei confronti di Bagnaia. Cade intanto Nakagami toccato dal compagno di squadra Zarco, ed è il secondo ritirato di giornata (al giro 1 era caduto Mir ma si era rialzato). Le posizioni di testa restano invariate nei giri successivi, con Bagnaia che non molla Acosta e Bastianini terzo incomodo, mentre Marquez e Martin sono un po' più staccati. A 5 giri dal termine Pedrito prova l'allungo e mette 6 decimi tra sé e Pecco, con Marquez che si riavvicina minaccioso ai due davanti. Al nono giro, però, Acosta chiede troppo a sé stesso e commette un errore, finendo nella ghiaia. Bagnaia prende così la prima posizione e un recupero virtuale di 6 punti su Martin, ma mancano ancora quasi 4 giri. Cadono anche Raul Fernandez e Aleix Espargaro, mentre comincia il terz'ultimo passaggio e Marquez è vicinissimo a Bastianini con Bagnaia un pelo più avanti. Nel penultimo giro i riflettori sono tutti per Marquez e Bastianini che lottano furibondi per la seconda piazza, quando inizia l'ultima tornata. Bagnaia ne approfitta e guadagna un secondo, da amministrare fino al traguardo, ma Bastianini va talmente forte che gli ritorna sotto, portandosi dietro Marquez. Nelle ultime curve i tre sono in un fazzoletto ma finisce così: Bagnaia davanti a Bastianini e Marquez, con Martin quarto davanti a Morbidelli e Di Giannantonio e Alex Marquez. Sette Ducati davanti in casa Honda, con Miller (KTM) e Vinales (Aprilia) a chiudere la zona punti. In virtù di questi risultati Bagnaia risale a -15 da Martin nella classifica iridata.

A MONUMENTAL MISTAKE FROM THE ROOKIE! 💥@37_pedroacosta crashes out of the lead at Turn 7 😱#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/mswvSl7Tsr — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 5, 2024

🤩 @37_pedroacosta stars in an absolutely mental qualifying with his maiden #MotoGP pole!@PeccoBagnaia and Maverick round up the front row as @marcmarquez93 & @88jorgemartin will respectively launch from 9th and 11th 🤯#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/CFdPgLxEZn — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 5, 2024

Pubblicato da Simone Valtieri, 05/10/2024