MotoGP Giappone 2024, le pagelle di Motegi

Le pagelle del Gran Premio del Giappone al Motegi Twin Ring: Bagnaia solito maestro, quando è al comando diventa imprendibile. Martin solita furia, eccellenti entrambi. Bravi Marquez e Bastianini, Acosta un diavolo che persevera nelle cadute: bocciato.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 10 - Pecco zen: non sbaglia una virgola e replica il successo della sprint, prendendo subito la testa e rendendosi imprendibile per chiunque. Granitico, magistrale, impeccabile.

JORGE MARTIN - VOTO 9,5 - Due capolavori, ieri e oggi, al giro-1 lo salvano dopo l'errore delle qualifiche. Vero, è agevolato da qualche duello davanti , ma lui come vede un varco si butta senza indugi.

MARC MARQUEZ - VOTO 8 - Gara consistente del campione del mondo, che perde il treno Martin per lottare con Binder e si deve accontentare del podio. Bravo a rintuzzare la rimonta di un mai domo Bastianini.

ENEA BASTIANINI - VOTO 7,5 - Come Marquez, si ritrova invischiato dopo la partenza in una battaglia furibonda con le KTM e ne esce più attardato di tutti. Poi rimonta bene ma resta ai piedi del podio.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 7 - Abbonato al 5° posto, gli manca qualcosa in partenza, ma poi risale bene e riesce a cogliere un'altra top 5. Tutto lavoro utile in vista del 2025, quando guiderà l'identica moto.

BRAD BINDER - VOTO 7,5 - Oggi arginare le Ducati era improbo. Dopo la caduta di Acosta rimane l'ultimo baluardo e si batte bene. A un certo punto però, Ubi maior... e il sesto posto è davvero il massimo.

PEDRO ACOSTA - VOTO 3 - Arriverà, e forse dominerà. Ma, per ora, cade e spreca occasioni importanti. Poi torna in pista e resta per un po' nel gruppo dei forti, ma è staccato di un giro e infine sceglie di ritirarsi.

I voti degli altri

MARCO BEZZECCHI - VOTO 6,5 - Buona gara per Bez, ma visto cosa può fare, ci si aspetta di più.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 7 - Mezzo punto in più perché corre con la spalla malandata.

ALEIX ESPARGARO - VOTO 7 - Alla fine è il migliore con l'Aprilia, anche prima della caduta di Vinales.

JACK MILLER - VOTO 6 - Fa un'ottima partenza, addirittura in top 5, ma come sempre cala alla distanza.

VEDI ANCHE

JOHANN ZARCO - VOTO 6 - Migliore Honda a Motegi, 11° grazie al regalo finale di Quartarararo.

FABIO QUARTARARO - VOTO 6,5 - L'odissea prosegue e per la seconda nel 2024 finisce la benzina.

TAKAAKI NAKAGAMI - VOTO 6 - Ultima gara di casa, non è quella che sognava, ma tant'è.

LUCA MARINI - VOTO 6 - Sarebbe ingenerosa un'insufficienza, arriva nel gruppo con le altre Honda.

RAUL FERNANDEZ - VOTO 5,5 - Continua a non performare come ci si attenderebbe da lui.

ALEX RINS - VOTO 5,5 - Recuperata l'influenza, prende dieci secnodi (di prestazione) da Quartararo.

REMY GARDNER - VOTO 6 - Da tester, non poteva e doveva fare molto di più. Ultimo senza guizzi.

MAVERICK VINALES - VOTO 4 - In questa fase i problemi sembrano più Aprilia che suoi. Ma lui cade.

AUGUSTO FERNANDEZ - VOTO 4 - Scivola e si ritira dopo appena un quarto di gara, non è una novità.

ALEX MARQUEZ - VOTO 3 - Stende l'innocente Mir e pone anzitempo fine alla sua gara dopo pochi giri.

JOAN MIR- VOTO SV - La moto di Alex Marquez gli si aggancia al posteriore, inevitabile la caduta.

LUCA SAVADORI - VOTO SV - Ritiro nei primi giri per il tester dell'Aprilia, sfortunato.

Pubblicato da Simone Valtieri, 06/10/2024