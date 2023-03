Aprilia Days 2023: a marzo vieni a scoprire e provare la tua moto preferita

Con l'arrivo della primavera cresce anche la voglia di salire in sella per godersi le prime tiepide giornate. Gli Aprilia Days sembrano fatti a posta per scatenare la voglia di moto nuova: per tutto il mese di marzo, infatti, le concessionarie della Casa di Noale offriranno un porte aperte per far scoprire le novità ed effettuare i test ride su strada.

IN CONCESSIONARIA Le novità Aprilia 2023 riguardano le nuove livree per RSV4 e Tuono V4, la gamma RS 660 con le inedite varianti grafiche Tribute e Racing Black e, per i più giovani, la RS 125 GP Replica, la cui carena riprende quella delle RS-GP protagoniste nel Mondiale MotoGP. Non poteva mancare, ovviamente, anche Tuareg 660, l'ultima novità della gamma nel segmento delle enduro stradali. Ultima, ma non per importanza, RS 660 Extrema, la sportiva media di Aprilia diventa ancora più leggera e grintosa grazie a un equipaggiamento dedicato: la moto arriverà ad aprile al prezzo di 13.499 euro.

COME FARE Per scoprire tutte le novità, le promozioni sulla gamma Aprilia – qui trovate le offerte di tutte le case per il mese di marzo – vi basterà andare sul sito della Casa di Noale nella sezione dedicata, cliccando qui. Potrete così manifestare il vostro interesse e fissare un appuntamento direttamente in concessionaria.

Pubblicato da Michele Perrino, 07/03/2023