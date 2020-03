QUIZ GP AUSTRALIA L'emergenza coronavirus ci ha privati anche del Gran Premio d'Australia, che in questo fine settimana avrebbe dovuto dare il via alla stagione F1 2020 (cosa succederà al calendario ve lo abbiamo raccontato in una puntata speciale di RadioBox). Per tenerci in compagnia in questo lungo weekend di clausura, abbiamo pensato a un quiz semplice semplice, soprattutto per i super appassionati, che presenta però varie insidie: riuscite a ricordare tutti i piloti capaci di andare a podio nella storia del Gp d'Australia dal 1996 al 2019, e cioè da quando la gara si svolge tra le curve del tracciato cittadino dell'Albert Park di Melbourne?





REGOLE Le regole sono semplicissime: cinque minuti di tempo per ricordare nome e cognome (o anche semplicemente il cognome) del pilota in grado di salire sul podio di Melbourne dal 1996 a oggi. A risposta completa vi comparirà anche il numero di podi ottenuti. Per cominciare, un suggerimento ''fotografico'' ve lo diamo noi. Poi sarete soli contro il cronometro un po' come nel momento decisivo di una Q3. Inutile dirvi che barare su Wikipedia non vale...

NB: consigliamo di rispondere al quiz dal vostro smartphone