IL QUIZ FOTOGRAFICO Nelle scorse settimane abbiamo giocato con i “non-GP” in Australia e in Bahrain. In molti sono stati in grado di rispondere agevolmente alla maggior parte delle domande. Ma adesso alziamo ancora di più l’asticella con il quiz fotografico sulla Formula 1: chi di voi è in grado di indovinare tutte le piste dove, almeno una volta, ha sfrecciato una monoposto della massima serie? La precisazione è d’obbligo, perché non tutte queste piste hanno ospitato un vero Gran Premio, pur essendo tutte accomunate dal legame con la F1. Accettate la sfida?

COME RISPONDERE In alcuni casi sarà facile facile, in altri dovrete cercare di aguzzare la vista per scorgere qualche aiutino già presente nella foto, in altri ancora dovrete stare attenti a non cadere nel nostro tranello. Insomma, se le prime risposte vi sembreranno alla portata di molti, totalizzare il 100% in soli 10 minuti sarà questione riservata solo ai veri professionisti della Formula 1. Dieci minuti di tempo per dirci dove sono state scattate queste 40 fotografie: basterà digitare nella casella di testo il nome della pista ma, se non avete la risposta, potete anche usare le frecce e i numeri per scorrere avanti o indietro sulle altre foto. Iniziamo con il suggerimento della copertina, dove è immortalata la mitica curva di Eau Rouge che caratterizza i saliscendi di uno dei circuiti più belli al mondo. E prestate attenzione perché, in qualche caso, la risposta potreste anche già averla data. Servirà sangue freddo, una discreta dose di memoria e un dito da… qualifica. Pronti? Via!

Clicca qui per il quiz sui circuiti di Formula 1.