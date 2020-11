LEWIS VS MICHAEL Lewis Hamilton ha appena eguagliato il numero di titoli mondiali di Formula 1 portati a casa da Michael Schumacher. Entrambi sono dunque appaiati a quota 7 corone d’alloro, con il britannico che ha invece messo inesorabilmente la freccia sul numero di vittorie in carriera. Mentre si continua a discutere su chi sia il migliore tra i due a prescindere dai numeri e dalla difficoltà di confrontare carriere e situazioni così differenti, noi abbiamo deciso di mettervi alla prova. Conoscete proprio tutto delle statistiche della carriera dei due supercampioni della Formula 1?

LE REGOLE Stavolta avrete solo cinque minuti per rispondere a tutte e 30 le domande che vi poniamo sulle carriere di Michael e Lewis. Chi dei due è stato protagonista dell’avvenimento oggetto della domanda che poniamo? Schumacher e Hamilton sono assolutamente inconfondibili e non potrebbero essere più diversi, ma davvero siete convinti di conoscere tutto di due dei più grandi – e di sicuro i più vincenti – piloti della storia dell’automobilismo? Non vi resta che mettervi alla prova dopo aver fatto click sul tasto “Play” qui sotto!

