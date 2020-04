IL QUIZ DEL VERO TIFOSO Ormai appuntamento fisso del weekend di MotorBox, torna il Quiz sulla Formula 1. Dopo aver giocato con il Gp d’Australia, con quello del Bahrain e con le foto dei circuiti più belli, questo fine settimana sfidiamo i veri tifosi della Ferrari: ricordate tutti, ma proprio tutti, i piloti che hanno guidato una monoposto del Cavallino fino a raggiungere almeno una vittoria valida per il campionato del mondo? Spoiler alert: sembra facile, ma non lo è!

REGOLAMENTO Avete dieci minuti di tempo per indovinare ognuno dei 39 nomi (anche questa volta basterà scrivere solo il cognome) di chi ha vinto almeno una delle quasi 1000 gare corse dalla Ferrari in F1. Noi il primo suggerimento ve lo abbiamo dato con la foto sopra e con quella in copertina, ma ammettiamo di essere stati un po’ cattivi perché la risposta è quella praticamente più ovvia. Vietatissimo sbirciare su Wikipedia o fare ricerche su Google. Avete a disposizione la nazionalità e il numero di vittorie, quindi non vi resta che digitare tutti i cognomi che vi vengono in mente. E ricordate, solo chi farà il 100% renderà fiero il Commendatore.

Pronti? Cliccate su PLAY per cominciare!

