IL QUIZ DEL NON-GP AZERBAIJAN Spinti dal grande successo di due settimane fa, quando vi avevamo sfidato a giocare a… “Chi vuol essere monegasco?”, tornano i quiz a risposta multipla della redazione sportiva di MotorBox. Vi interroghiamo ovviamente sempre sulla storia della Formula 1, stavolta limitatamente alle edizioni del Gran Premio di Azerbaijan che si sarebbe dovuto tenere in questo fine settimana sul circuito cittadino di Baku.

COME SI GIOCA Avete dieci minuti di tempo per rispondere a tutte e 25 le domande e dimostrarci di sapere tutto, ma proprio tutto, su una delle gare dalla tradizione più recente ma al contempo in grado – grazie alle corse decisamente spettacolari e ricche di colpi di scena – di ritagliarsi non pochi estimatori tra gli appassionati di Formula 1. Vi ricordiamo ovviamente che solo una delle quattro possibili opzioni è quella corretta e che, una volta pigiato il relativo tasto di risposta, non potrete più tornare indietro…

PRONTI? VIA! Insomma, “Chi vuol essere… Azero”?. Fateci sapere i vostri risultati nello spazio destinato ai commenti di questo articolo e… buona partita. Pronti a raccogliere il nostro guanto di sfida? Non vi resta che cliccare sul tasto “Play” qua sotto e iniziare il nostro gioco.

Se avete voglia di altri giochi sulla F1, non dimenticate di spulciare la sezione ''Speciale'' in fondo a questo articolo: troverete tutti gli altri quiz proposti nelle scorse settimane.