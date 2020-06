SALTO NELLA STORIA Non è ancora weekend, ma la festività del 2 giugno ci dà spunto per regalarvi un altro dei nostri quiz sulla Formula 1. Se sabato scorso abbiamo giocato con i caschi dei piloti 2020, adesso vi riportiamo nel passato, celebrando uno dei mitici team italiani proprio in concomitanza con la Festa della Repubblica. Dopo aver avuto ospite a RadioBox il suo storico fondatore, festeggiamo il 2 giugno con il team Minardi F1, piccola scuderia di Faenza che ha a suo modo scritto la storia del circus con 340 gran premi all’attivo tra il 1985 e il 2005.

INDOVINA IL PILOTA Il quiz di oggi torna un po’ alle origini dei giochi che vi abbiamo proposto nelle scorse settimane: chi di voi si ricorda tutti, ma proprio tutti i piloti che hanno disputato almeno un Gp – attenzione, vengono presi in considerazione solo quelli che sono riusciti a qualificarsi e almeno a schierarsi in griglia di partenza – con il team fondato da Gian Carlo Minardi? Avete, come al solito, 10 minuti di tempo, la nazionalità del pilota da indovinare e persino la lettera iniziale del cognome (a fianco del numero di Gp disputati con Minardi).

PRONTI, VIA! Un altro aiutino? Ma certo! Nella foto di copertina trovate un giovane ragazzino spagnolo al debutto in Formula 1 nel 2001 che, qualche anno dopo, avrebbe vinto due titoli mondiali in Formula 1. Al suo fianco il compagno di squadra brasiliano dal cognome molto simile a quello dell’attuale campione iridato di MotoGP. Non possiamo dirvi di più, se non che soltanto i grandi conoscitori del circus potranno ambire a dare più dell’80% delle risposte. Pronti? Non vi resta che schiacciare sul tasto “Play” qua sotto.

Se avete voglia di altri giochi sulla F1, non dimenticate di spulciare la sezione ''Speciale'' in fondo a questo articolo: troverete tutti gli altri quiz proposti nelle scorse settimane.