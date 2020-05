IL QUIZ DEL GP DI SPAGNA Come ogni fine settimana, la redazione di MotorBox vi sfida a giocare con la storia della Formula 1. E visto che avremmo dovuto raccontarvi la trentesima edizione del Gran Premio di Spagna sulla pista di Montmeló (in precedenza si era corso anche a Pedralbes, Jarama, Montjuich e Jerez De La Frontera) abbiamo deciso di celebrare proprio questa ricorrenza mancata. Come? Selezionando 40 foto dei precedenti Gp di scena sul Circuit de Catalunya (sede della gara spagnola dal 1991 al 2019), sfidandovi a indovinare in quale anno sono state scattate.

LE REGOLE DEL GIOCO Il quiz è piuttosto semplice: avrete dieci minuti di tempo per indovinare l’anno in cui sono state scattate le fotografie, scegliendo tra le soluzioni suggerite in basso. Attenzione agli errori però: se sbaglierete, non potrete più cambiare la vostra scelta su quella determinata edizione del Gp di Barcellona. E, quindi, per fare 40 su 40 e ottenere il 100% delle risposte esatte, dovrete abbinare vista aguzza a precisione e memoria, oltre che alla semplice velocità. Anzi, fermarvi a riflettere meglio su tutti i particolari della foto può tornare decisamente utile... Un aiutino? Ma certo! Sotto a ogni foto sarà indicato anche il nome del pilota protagonista. Iniziando da Pastor Maldonado, clamoroso vincitore di un’edizione di cui abbiamo a lungo parlato – insieme proprio al diretto interessato – nella scorsa puntata del nostro podcast RadioBox.

Pronto per giocare? Clicca qui per il quiz fotografico sul Gran Premio di Spagna di Formula 1

