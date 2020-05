IL QUIZ DEL WEEKEND Tornano a grande richiesta i quiz sulla storia della Formula 1. Questa settimana, in assenza di Gp da celebrare, abbiamo deciso di dedicare il gioco ai piloti che si sono resi grandi protagonisti delle notizie di mercato degli ultimi giorni. Sebastian Vettel lascerà la Ferrari a fine 2020, con Carlos Sainz che raccoglierà il testimone nel team di Maranello. A cascata, l’addio dello spagnolo alla McLaren permetterà a Daniel Ricciardo di approdare a Woking, con Fernando Alonso che si gioca proprio con Vettel il posto libero in Renault.

LE REGOLE Per l’occasione abbiamo preparato 40 domande che riguardano la carriera in Formula 1 (e non solo) di Vettel, Sainz, Ricciardo e Alonso. Voi? Avrete dieci minuti di tempo per completare il gioco ma attenzione perché, per ottenere il 100%, non potrete cambiare idea dopo aver digitato la vostra risposta. E sarà anche possibile che nessuno dei quattro nomi proposti sia la risposta alla domanda. Siete pronti? Se sì, non vi resta che schiacciare PLAY qui sotto. Buon divertimento!