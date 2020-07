IL QUIZ DI BUDAPEST Abbiamo iniziato nei difficili giorni del lockdown e poi… non ci siamo più fermati. La scorsa settimana vi abbiamo “interrogato” sulle prime due gare del campionato, chiedendovi di ricordare se un determinato avvenimento si fosse verificato nel Gp d’Austria o in quello di Stiria. Oggi torniamo a giocare con voi e con la Formula 1, con l’edizione dedicata al Gp d’Ungheria 2020 di “Chi vuol esser milionario”…

COME SI GIOCA 25 domande tutte incentrate su quanto accaduto lo scorso weekend a Budapest. Nessun problema se avete seguito in tv (o magari con le dirette live di MotorBox) tutte le sessioni, mentre per tutti gli altri… Pronti ad accettare la sfida? Non vi resta che cliccare su Play e cercare di amministrare i 10 minuti di tempo per rispondere a tutti i quesiti. Chi di voi riuscirà a rispondere al 100% delle domande?

