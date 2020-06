IL QUIZ DEL WEEKEND Quello che stiamo per vivere sarà uno degli ultimi fine settimana a motori spenti. La Formula 1 ripartirà infatti il 5 luglio dall’Austria dando vita a un calendario serrato che ci porterà (almeno) a quota otto gran premi disputati entro la fine dell’estate. Questo, comunque, sarebbe stato un weekend senza gare anche prima dell’emergenza CoViD-19 e quindi abbiamo deciso di sfidare la vostra memoria riportandovi a… 10 anni fa!

#10YEARSCHALLENGE Avete presente quella sfida di qualche tempo fa sui social in cui pubblicavamo le nostre foto di dieci anni prima? Ecco, oggi vi chiediamo di fare lo stesso dimenticando la line-up dei piloti che stanno per dare il via al mondiale 2020 di Formula 1 per tornare con la mente a quanto accadeva 10 anni fa. Era il secondo anno dopo la rivoluzione regolamentare del 2009 e in Ferrari era da poco arrivato un talentuoso pilota spagnolo pronto a giocarsi il titolo fino all’ultima gara… Ricordate?

IL GIOCO Bene, a questo punto dovreste già aver inquadrato l’anno (con un epilogo clamorosamente negativo per i tifosi della Rossa, vedi foto sopra) a cui facciamo riferimento. Ricordate tutti i piloti schierati in griglia in quella stagione? Avete 5 minuti di tempo e dovete rispondere in ordine – digitando nome e cognome, o semplicemente il cognome – seguendo la numerazione ufficiale dei 12 team in pista in quel campionato. In più, vi mettiamo a disposizione anche la nazionalità del pilota in questione. Facile, no? Dimostratecelo pigiando sul tasto “PLAY” qui sotto.

