IL QUIZ DEL GP CINA In questo fine settimana avremmo dovuto raccontare le imprese di Lewis Hamilton e colleghi sul circuito di Shanghai. Sappiamo tutti com'è andata a finire, con il Gp di Cina primo a saltare ufficialmente a causa del contagio da coronavirus che ha poi coinvolto praticamente tutto il Pianeta. Tra gare virtuali e repliche dei Gp storici del passato, la F1 non si ferma e, nel nostro piccolo, non lo facciamo neppure noi di MotorBox. E, come ogni weekend, vi sfidiamo con uno dei nostri giochi a quiz. In questo caso, saranno premiati tutti quelli capaci di ricordare la storia del Gran Premio di Cina.

GIOCO AL CONTRARIO Stavolta, al contrario di quanto accaduto con Gp d'Australia e Bahrain, in cui vi abbiamo chiesto di ricordare i piloti saliti sul podio e quelli andati a punti, abbiamo deciso di aggiungere ancora un po' di pepe alla ricetta. Già, perché non vi chiederemo di ricordare i nomi dei piloti più forti e famosi ma di quelli che, per qualche ragione, in almeno un occasione non sono riusciti a transitare sotto la linea del traguardo in uno dei Gp disputati in Cina dal 2004 al 2019. In 16 edizioni sono stati ben 41 i piloti costretti almeno una volta al ritiro. E voi avete dieci minuti di tempo per ricordarli tutti. Sfida accettata?

LE REGOLE Come al solito, vi daremo come indizio la nazionalità del pilota, oltre al numero di ritiri nelle varie edizioni disputate. Come al solito, la foto sopra e in copertina è un piccolo aiuto per iniziare con il piede giusto il test: si tratta di un pilota messicano che all'epoca correva con la Sauber e che commise un clamoroso errore in staccata arrivando lungo al tornantino fino a travolgere un incolpevole collega tedesco. Lo avete riconosciuto? Non vi resta che cliccare su ''Play'' e dare fondo a tutti i vostri ricordi sui protagonisti degli ultimi due decenni di F1. Chi riuscirà a dare il 100% delle risposte esatte?