IL NON-GP DI FRANCIA Dal 2018 si disputa su una pista… diversamente bella. Ed è probabilmente per questo che la rinuncia al Gran Premio di Francia è stata forse la meno dolorosa tra le privazioni sportive imposte dal coronavirus. In questo fine settimana, comunque, i motori si sarebbero dovuti accendere al Paul Ricard per l’edizione 2020 della gara transalpina, rientrata in calendario dopo un decennio di sosta e che porta con sé storia ricchissima e circuiti mitici: da Reims per arrivare al già citato circuito di Le Castellet passando per Clermont-Ferrand, Le Mans, Rouen, Digione e Magny-Cours.

IL GIOCO Potevamo dunque non sfidarvi con la storia del Gran Premio in terra francese? Assolutamente no! Anche questa settimana il nostro quiz ripristina lo schema classico chiedendovi di ricordare tutti ma proprio tutti i piloti che hanno vinto almeno una volta la mitica gara d’Oltralpe. Ve lo diciamo subito: sono 31 e alcuni saranno assolutamente ostici da ricordare…

LE REGOLE Come al solito, avrete a disposizione 10 minuti di tempo per provare a darci tutte e 31 le risposte – basta scrivere nome e cognome o semplicemente il cognome del pilota – corrette. Non mancano gli aiuti: vi mettiamo a disposizione la nazionalità e l’iniziale del cognome, ma anche la foto sopra che ritrae uno dei vincitori della gara, nostro ospite speciale nella scorsa puntata di RadioBox. Siete pronti? Se sì, non vi resta che schiacciare il tasto “Play” qui sotto!

