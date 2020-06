IL NON-GP DEL CANADA Altro weekend, altro giro di ruota con i nostri quiz del fine settimana. Stavolta, visto che avremmo dovuto raccontarvi sorpassi, incidenti, vincitori e vinti del Gran Premio del Canada 2020, giocheremo con la storia della gara a Montreal che, proprio nella passata stagione, ha superato quota 40 edizioni disputate. Dopo il debutto tra Mosport e Mont-Tremblant, dal 1978 il circus ha sempre corso sul circuito cittadino intitolato a Gilles Villeneuve, saltando solo le edizioni del 1987 e del 2009. Vi ricordate tutti, ma proprio tutti i vincitori della gara?

COME SI GIOCA Un appuntamento fisso che dunque non poteva che sposarsi alla perfezione con la nostra tradizione di quiz inaugurata proprio in marzo con il Non-GP d’Australia. E, dopo avervi sfidato la scorsa settimana a “Chi vuol essere azero?” torniamo alla modalità classica di gioco, seppur con qualche interessante variazione: dovrete indovinare in ordine cronologico inverso (dal più recente al più datato) tutti i vincitori dei Gp del Canada disputati a Montreal. Noi stavolta non vi metteremo a disposizione la nazionalità del pilota, ma la scuderia per la quale correva in quel momento.

UN AIUTINO Oltre a questo, non ci facciamo pregare e vi regaliamo un altro aiutino ricordando l’edizione 2011, che la Formula 1 ci regala nel pomeriggio in diretta su YouTube. A vincere in quella pazza gara stravolta dalla pioggia battente e da numerosi ingressi della Safety Car fu il signore nella foto qui sopra, un britannico già campione del mondo nel 2009 e approdato alla McLaren-Mercedes dopo la breve ma vincente parentesi in Brawn GP. Sufficiente per capire di chi si tratta, no? Bene, a questo punto non vi resta che pigiare sul tasto “Play” e provare a indovinare – nell’ordine – tutti i vincitori dei Gp del Canada dal 2019 al 1978…

Hai voglia di altri giochi sulla F1? Controlla la sezione ''Speciale'' in fondo a questo articolo per tutti gli altri quiz proposti nelle scorse settimane.