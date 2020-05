IL QUIZ FOTOGRAFICO Tornano come ogni weekend i quiz della redazione sportiva di MotorBox. In questo fine settimana non vi chiediamo nessun salto temporale ma, anzi, vi riportiamo al mondiale 2020 che dovrebbe partire tra poco più di un mese dal circuito austriaco del Red Bull Ring. Dovrete, invece, aguzzare la vista, eludere gli ostacoli e dirci esattamente a quale dei 20 piloti in griglia appartengono i caschi che vi faremo vedere. Tutto facile, no?

LE REGOLE DEL GIOCO No, non proprio. Vi faremo vedere 20 fotografie di caschi e voi avrete a disposizione solo 5 minuti per rispondere alle domande. Prestate bene attenzione ai dettagli e ai colori, perché abbiamo occultato tutti gli sponsor e i riferimenti che potrebbero aiutarvi nell’abbinare il casco al legittimo proprietario. E, in caso di errore, non sarà più possibile cambiare la propria risposta. Sembra facile ma vi assicuriamo che non lo è… Chi accetta la nostra sfida riuscendo a totalizzare il 100% delle risposte esatte? Quando sarete pronti, cliccate sul link qua sotto.

Clicca qui per il quiz fotografico sui caschi 2020 dei piloti di Formula 1

