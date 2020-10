IL QUIZ DI METÀ STAGIONE A ritmi serratissimi, la Formula 1 è già arrivata a quota dieci gare in una stagione che fino a qualche mese fa sembrava persino a rischio. Approfittiamo di una settimana di pausa, quasi una rarità nel serratissimo calendario studiato da Liberty Media in risposta all’emergenza coronavirus, per riproporvi uno dei nostri quiz. Questa volta vi sfidiamo sulle prime dieci gare della stagione…

LE REGOLE Avete dieci minuti di tempo per rispondere a tutte e 20 le domande a risposta multipla che abbiamo studiato per voi. Siete così sicuri di ricordare tutto, ma proprio tutto, sulla storia del mondiale 2020? Dimostratecelo cliccando il tasto “Play” qui sotto!

