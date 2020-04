IL QUIZ DI PASQUA Cosa hanno in comune i Gran Premi del Brasile 1985, 1988, 1989, 1997 e 2002, il Gran Premio d’Europa 1993, d’Argentina 1996 e 1998, di Gran Bretagna 2000, di San Marino 2001 e 2003, di Malesia 2007, 2009 e 2014 e quello del Bahrain 2017? Apparentemente nulla, se non solo il fatto di essere state tutte tappe ufficiali del mondiale di Formula 1. E invece, a ben guardare, si tratta di gare corse tutte quante nel giorno di Pasqua. E che ci offrono lo spunto per un altro dei nostri ormai consueti giochi del fine settimana…

La F1 nell'uovo: ecco come sono andate tutte le gare corse nel giorno di Pasqua

PUNTI NELL’UOVO Oggi il nostro quiz vi chiede di ricordare tutti i piloti in grado di trovare almeno un punticino iridato nell’uovo di Pasqua. Anche in questo caso come in altri – non dimenticate di giocare anche ai nostri quiz sui vincitori della Ferrari, sui circuiti di F1, sui numeri della MotoGp, sul GP Bahrain e sul Gp di Melbourne – noi vi diamo la nazionalità e i punti raccolti e voi dovrete ricordare il nome di ognuno dei piloti capaci di finire in zona punti a Pasqua. Servirà una buona dose di memoria oltre che una discreta capacità di saltare da una stagione all’altra in un periodo che va dal 1985 al 2017.

COME SI GIOCA? Per giocare vi basta cliccare sul tasto PLAY qui sotto e poi scrivere il nome e il cognome (o anche solo il cognome) del pilota in questione. Da quel momento avrete a disposizione solo dieci minuti per dare tutte e 53 le risposte esatte. Un primo suggerimento ve lo abbiamo dato con la foto di copertina, assolutamente meravigliosa nel suo intento di lanciare un messaggio ficcante contro la droga – ritenetelo pure come un regalo di Pasqua da parte nostra – e con questa qui sopra, che raffigura sempre lo stesso Professore francese, stavolta intento a dispensare lezioni di guida. Vietatissimo sbirciare su Google o Wikipedia, ovviamente. Pronti?