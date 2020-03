IL GIOCO DEL GP BAHRAIN In questo fine settimana si sarebbe dovuto correre il Gran Premio del Bahrain 2020. Come ammazzare il tempo in quarantena nell'attesa che i motori tornino a rombare? Ci pensa MotorBox, che torna con un altro quiz sulla Formula 1, dopo il grande successo di quello sul GP d'Australia. Obiettivo? Riuscire a ricordare tutti i nomi dei piloti andati a punti nella gara di Sakhir, di scena in Bahrain dal 2004 al 2019. Avete dieci minuti di tempo a disposizione, vi basta scrivere solo il cognome e una volta indovinato scoprirete quanti punti ha raccolto il carriera il pilota in questione. Vietato sbirciare su Wikipedia, ovviamente. Un suggerimento ve lo diamo noi con la foto del pilota monegasco della Ferrari Charles Leclerc (foto sotto), autore del suo primo podio in carriera nella gara dello scorso anno.