IL QUIZ FOTOGRAFICO Come ormai in ogni weekend da quando siamo rimasti chiusi in quarantena, vi sfidiamo a giocare con la storia della Formula 1. Stavolta, com’era accaduto qualche settimana fa con i circuiti, il gioco sarà fotografico: vi faremo vedere degli scatti e voi dovrete indovinare chi è il soggetto ritratto nella foto. Facile, no?

LE REGOLE No, non proprio, perché in qualche caso siamo stati anche fin troppo cattivelli. L’obiettivo è che soltanto i super fan della Formula 1 e quelli con una memoria fotografica di ferro, possano ottenere il 100% delle risposte esatte. Vi faremo vedere le foto di 50 piloti, tutti con almeno un Gp alle spalle in F1, e voi dovrete indovinare di chi si tratta semplicemente scrivendo il cognome nella casella di testo.

UN AIUTINO Un primo aiutino ve lo diamo con la copertina e con lo scatto inserito qua sopra: si tratta di un famoso figlio d’arte, canadese, che in carriera ha lottato contro quella stessa Ferrari che ha reso leggendario il papà. Capito, vero? Bene, avete 10 minuti di tempo per indovinare gli altri 49. E non provate neanche lontanamente a barare! Quando sarete pronti per la sfida, cliccate sul link sotto per accedere al nostro quiz.

Pronto per giocare? Clicca qui per il quiz sulle facce dei piloti di Formula 1