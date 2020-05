IL QUIZ DEL GP D’OLANDA Altro weekend senza il rombo dei motori reali – quello virtuale è invece ormai una costante di queste settimane di quarantena – altro weekend in cui vi sfidiamo a ricordare piloti e accadimenti che hanno segnato la storia della Formula 1. Stavolta giochiamo con il Gran Premio d’Olanda, che si è tenuto nel 1952, 1953, 1955 e poi dal 1958 al 1985 con la sola eccezione del 1972, sempre sulla pista di Zandvoort. La stessa che, seppur in una veste rinnovata, avrebbe dovuto ospitare il circus anche in questo fine settimana…

TUTTI I TEAM Il quiz stavolta non coinvolge i piloti ma i team che hanno corso almeno una delle precedenti 30 edizioni del Gp d’Olanda. Ricordate tutte le scuderie in grado di raccogliere almeno un punto? Alcune sono famosissime e hanno scritto la storia dell’automobilismo mondiale, ma per individuarle tutte e 29 servirà una memoria di ferro e una grande conoscenza della categoria. Noi, come al solito, vi daremo un aiutino, indicandovi la nazionalità, i punti raccolti nel Gp d’Olanda e anche la iniziale del team. Voi, invece, avrete 10 minuti di tempo per mettere in mostra tutte le vostre capacità e conoscenze. Sfida accettata? Se sì, non vi resta che cliccare sul tasto Play!