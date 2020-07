IL QUIZ DEL POST-GP Vi abbiamo tenuto compagnia durante il lockdown sfidando le vostre conoscenze storiche sulla Formula 1. Oggi, i tanto apprezzati quiz F1 di MotorBox tornano per mettere alla prova la vostra memoria al termine di due weekend di gare al Red Bull Ring emozionanti e ricchi di avvenimenti. Correre sulla stessa pista nell’arco di pochi giorni può però confonderci. E allora oggi vi sfidiamo a ricordare se un determinato avvenimento si è verificato nel Gp d’Austria o in quello di Stiria. Facile no?

LE REGOLE Il nostro gioco di questo mercoledì post-gara, in attesa che la Formula 1 riaccenda i motori nel prossimo fine settimana in Ungheria, impone proprio di fare mente locale e ricordare in quale dei due Gran Premi di scena al Red Bull Ring è avvenuto un dato evento. Quattro le possibilità di risposta: Gp Austria e Gp Stiria, ma occhio all’eventualità che un accadimento si sia verificato in entrambe le gare o in nessuna delle due. Il trabocchetto, insomma, è come al solito dietro l’angolo. Avete 5 minuti di tempo: chi riuscirà a prendere 30 e Lode sui Gran Premi 2020 disputati tra le colline di Spielberg? Non vi resta che schiacciare il tasto tasto “Play” qui sotto!

