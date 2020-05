IL NON-GP DI MONACO In questo fine settimana avremmo dovuto assistere a due degli appuntamenti clou del calendario stagionale: il Gp di Monaco e, poche ore dopo la bandiera a scacchi, dall’altra parte dell’Oceano, la 500 Miglia di Indianapolis. In mancanza di gare reali, ci accontentiamo delle controparti virtuali – si corre sia a Monte Carlo che a Indy – e, come ormai consuetudine, del quiz con cui la redazione sportiva di MotorBox sfida le vostre conoscenze della tradizione più o meno recente della Formula 1.

CHI VUOL ESSERE MONEGASCO Questa settimana il gioco sarà dedicato (ovviamente) alla gara più glamour della stagione, seppur con regole decisamente diverse rispetto a quelle dei quiz passati. Abbiamo infatti pensato per voi una sorta di MonacoGp edition del celebre “Chi vuol essere milionario” televisivo: 25 domande sulla storia della F1 nel Principato, 10 minuti di tempo per rispondere a tutte. Avrete a disposizione le classiche quattro opzioni, ma solo una sarà la risposta esatta. Chi di voi riuscirà a dimostrare di sapere tutto ma proprio tutto sul Gran Premio più iconico del calendario? Non vi resta che cliccare “PLAY” per scoprirlo…