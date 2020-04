IL QUIZ FOTOGRAFICO Nelle scorse settimane abbiamo giocato con la Formula 1 e i “non-GP” in Australia e in Bahrain, ma anche con la vostra conoscenza dei circuiti automobilistici. Ora è gunto il momento di far divertire anche gli appassionati delle due ruote: 40 numeri, molti arci-noti, altri meno e comunque pur sempre più che distinguibili grazie alla grafica personalizzata che caratterizza ogni pilota motociclistico. Abbiamo attinto a piene mani dalla MotoGP ma non solo, troverete anche qualche numero legato a piloti che hanno vinto in Superbike oppure nel Motocross o magari nell'Endurance.

COME RISPONDERE Avete dieci minuti di tempo per dirci a chi appartengono questi 40 numeri: basterà digitare il cognome del pilota, oppure il nome e cognome, e, in alcuni casi, il soprannome, ma attenzione, perché se sbagliate non potrete riprovare nel corso della stessa partita! E se puntate all'en-plein dovrete ri-giocare da capo. Dopo ogni risposta dovrete cliccare su ''avanti'' per accedere alla domanda successiva. Trappole? Ne abbiamo messa qualcuna... alcuni numeri si ripetono e dovrete aiutarvi con il design per capire a chi appartengono (soprattutto i numeri ''1'') e poi, una raccomandazione importante: non scartate il nome di un pilota se l'avete già azzecato in una risposta precedente, perché quel centauro potrebbe aver utilizzato più di un numero in carriera. Servirà sangue freddo, una discreta dose di cultura moticiclistica e un dito da… superpole. Pronti? Via!

Clicca qui per giocare.