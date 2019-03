#BAHRAINGP Due settimane dopo l’appuntamento d’apertura della stagione 2019 di Formula 1, i bolidi più veloci al mondo tornano a ruggire e lo fanno dal tracciato di Sakhir, sito a una trentina di chilometri dalla capitale del Bahrain, Manama. Una gara attesa quasi e forse anche di più della tappa di Melbourne, visti gli interrogativi irrisolti che ha portato con sé il Gp d’Australia: la Ferrari è forte come mostrato nei test di Barcellona o quella del precampionato era solo un’illusione? Sebastian Vettel e Charles Leclerc riusciranno a impensierire il leader del mondiale Valtteri Bottas e il pericolo pubblico numero uno, Lewis Hamilton? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live insieme a noi tutte le sessioni del fine settimana del Gran Premio del Bahrain 2019.

Prove libere 2 in corso, seguile con la nostra cronaca minuto per minuto.

16.33 - Bottas ha dovuto abortire il suo primo tentativo con le gomme Soft a causa di un errore in curva-2. Anche Hamilton non sembra particolarmente a proprio agio con le mescole più morbide.

16.31 - Le due Rosse hanno provato un secondo tentativo, ma entrambe non sono riuscite a migliorarsi. Segno, quindi, che forse in qualifica sarà necessario dare tutto subito al primo giro.

16.28 - Intanto le due Ferrari sono tornate in pista con gomme Soft per la consueta simulazione qualifica di metà PL2. 1:28.942 per Sebastian Vettel, 1:29.083 per Leclerc. Per il momento restano ai box tutti i rivali dei due ferraristi.

16.26 - Questa la classifica dopo il primo run con gomme Medium.

16.24 - Per qualche istante ci sono state bandiere gialle tra il primo e il secondo settore. Il motivo? Qualcuno ha perso un pezzo di carbonio e un coraggioso marhsal è corso in pista per rimuovere il detrito.

16.21 - I primi sei piloti sono tutti racchiusi in mezzo secondo. Poi troviamo Sainz, Magnussen, Hulkenberg e Norris. In casa Racing Point intanto si lavora sui freni di Perez.

16.20 - Dunque, ricapitoliamo le posizioni dopo il primo run della sessione: Bottas, Leclerc, Hamilton, Verstappen, Vettel, Gasly. Tutti con gomme Medium.

16.18 - Dopo il record nel primo settore, Hamilton ha ancora commesso qualche sbavatura nell'ultimo parziale della pista di Sakhir fermandosi al terzo posto. Lo stesso era successo anche nella sessione mattutina.

¡El intento de Hamilton no ha sido suficiente, demasiados errores! Se queda a una décima de Bottas https://t.co/hox3ih0ett #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/AZPKl43j3Y — SoyMotor.com (@SoyMotor) March 29, 2019

16.15 - Non buonissimo invece il primo giro di Lewis Hamilton, che non va oltre la quarta posizione, con quattro decimi di margine da Bottas.

16.14 - La pista migliora rapidamente con l'abbassarsi delle temperature. E al comando ci va infatti Valtteri Bottas in 1:30.124, il miglior giro registrato fin qui nel weekend.

16.13 - Max Verstappen si inserisce in mezzo ai due ferraristi con il crono di 1:30.295.

16.10 - Le Ferrari ricominciano esattamente da dove avevano lasciato in PL1. 1:30.203 per Charles Leclerc, che si prende la leadership della sessione, seguito a quattro decimi dal compagno di squadra Sebastian Vettel. Entrambi i piloti del Cavallino sono in pista con gomme "gialle" Medium.

16.08 - Subito dopo l'uscita dai box, Kimi Raikkonen è finito in testacoda probabilmente a causa delle gomme fredde. Nessun grosso problema per il pilota dell'Alfa Romeo, che è subito ripartito.

16.05 - Non abbiamo dovuto attendere tantissimo per vedere la prima monoposto fuori dai box. Con il suo casco coloratissimo, il primo a enetrare in pista è Daniel Ricciardo.

16.03 - Nel paddock intanto ha fatto irruzione Fernando Alonso. L'asturiano, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, sarà in pista con la McLaren nei test di martedì e mercoledì.

16.02 - Per il momento non c'è nessun pilota in pista, nonostante il semaforo verde sia scattato già da un paio di minuti.

16.00 - Semaforo verde. Si inizia con la seconda sessione di prove libere del weekend del Bahrain.

15.58 - Condizioni meteo perfette per guidare una macchina di Formula 1, con temperature un po' più gradevoli anche per i piloti: 31 gradi l'asfalto, 25 l'aria.

15.55 - Come potete vedere voi stessi, ormai il sole è bassissimo nel cielo sopra Sakhir... E stanno scendendo molto rapidamente anche le temperature.

15.50 - Le PL1 saranno state poco significative, ma sicuramente hanno sorriso alla Ferrari. Se vi siete persi la prima sessione di prove libere, potete cliccare qui per rivivere la nostra cronaca minuto per minuto.

15.48 - Abbiamo detto che quella che tra poco si disputerà in Bahrain sarà una sessione molto più rappresentativa delle forze in campo. Il perchè è presto detto: a Sakhir, qualifiche e gara si corrono al tramonto, e cioè in condizioni molto diverse da quelle che i piloti si trovano ad affrontare in PL1 e PL3. Le PL2 che stanno per andare in scena sono dunque l'unica sessione di free practice che si disputa in orario serale. E sarà il momento perfetto per affinare il setup in vista delle sessioni che contano...

15.45 - Buon pomeriggio a tutti voi, cari lettori di MotorBox e appassionati di Formula 1. Siamo in diretta per raccontarvi le prove libere 2 del Gra Premio del Bahrain 2019. Giusto 15 minuti d'attesa, poi le monoposto saranno di nuovo in pista per un'altra ora e mezza, molto più significativa in ottica qualifiche e gara, di attività a Sakhir.