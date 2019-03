Autore:

La Redazione

SECONDA TAPPA Il tanto atteso Gran Premio d’Australia, prova d’apertura del mondiale 2019 di Formula 1, sembrava poter risolvere tutti i dubbi del precampionato e invece ha portato con sé numerosi altri interrogativi. La vera Ferrari è quella, molto temibile in ottica iridata, vista nei test di Barcellona o la sua opaca e impacciata cugina di Melbourne? Sarà già il Gp del Bahrain, che si disputerà questo weekend sul tracciato di Sakhir, a darci delle risposte un po’ più chiare sui rapporti di forza tra Mercedes, Ferrari e Red Bull.

IL CIRCUITO Dicevamo della pista di Sakhir, certamente un riferimento ben più veritiero di quello dato dal circuito cittadino di Melbourne. L’impianto, situato a una trentina di chilometri di distanza dalla capitale Manama, è stato inaugurato nel 2004, anno in cui si disputò il primo Gran Premio del Bahrain della storia della Formula 1. Il tracciato, nella configurazione attuale che è rimasta anche sempre la stessa ad eccezione dell’edizione 2011 corsa sul layout denominato “Endurance Circuit”, misura 5.412 km per 15 curve. Si tratta di una pista dalla sede stradale piuttosto ampia e che spesso ci ha regalato gare emozionanti e ricche di sorpassi. Dal 2014 si corre al tramonto, con la gara che si svolge dunque – è la terza in calendario dopo Singapore e Abu Dhabi – sotto le luci artificiali.

I NUMERI Il Bahrain International Circuit è stata spesso la casa della Ferrari e di Sebastian Vettel. Dal 2004 al 2018, la Rossa si è imposta in ben sei occasioni, mentre sono quattro i successi del tedesco, con le braccia al cielo nel 2012, 2013, 2017 e 2018. Tra i piloti ancora in attività, Lewis Hamilton è il solo a essere salito sul gradino più alto del podio a Sakhir (2014 e 2015). Da segnalare anche i tre trionfi di Fernando Alonso e i due dell’ex ferrarista Felipe Massa. La prima edizione è stata invece portata a casa dal Kaiser, Michael Schumacher.

IL METEO Le previsioni parlano di condizioni abbastanza favorevoli per il secondo Gran Premio della stagione 2019 di Formula 1. Possibile anche l’arrivo di qualche scroscio di pioggia, specialmente nella giornata di sabato. Queste le condizioni nel dettaglio:

Venerdì 29 marzo – Sereno, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 17-24°C.

Sabato 30 marzo – Nuvoloso, 30% possibilità di precipitazioni, temperature 17-23°C.

Domenica 31 marzo – Poco nuvoloso, 20% possibilità di precipitazioni, temperature 20-30°C.

COSI IN TV Il Gran Premio del Bahrain, seconda prova del campionato mondiale 2019 di Formula 1, sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport F1. Qualifiche e gara saranno visibili in differita integrale anche in chiaro su TV8. Sarà anche possibile seguire la cronaca live minuto per minuto di tutte le sessioni su MotorBox.

Sky Sport F1

Prove libere 1: venerdì 29 marzo, diretta ore 12.00

Prove libere 2: venerdì 29 marzo, diretta ore 16.00

Prove libere 3: sabato 30 marzo, diretta ore 13.00

Qualifiche: sabato 30 marzo, diretta ore 16.00

Gara: domenica 31 marzo, diretta ore 17.10

Tv8

Qualifiche: sabato 30 marzo, differita ore 21.30

Gara: domenica 31 marzo, differita ore 21.30

MotorBox LIVE

Prove libere 1: venerdì 29 marzo, diretta testuale dalle 11.45

Prove libere 2: venerdì 29 marzo, diretta testuale dalle 15.45

Prove libere 3: sabato 30 marzo, diretta testuale dalle 12.45

Qualifiche: sabato 30 marzo, diretta testuale dalle 15.30

Gara: domenica 31 marzo, diretta testuale dalle 16.30

