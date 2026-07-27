Ford presenta Bronco Desert Rising Edition: solo 1.000 esemplari per il mercato USA

La nuova edizione speciale del 4x4 introduce la serie Horizon con modifiche estetiche e tecniche dedicate al fuoristrada e a chi piace essere al centro dell'attenzione

Ford ha presentato un modello speciale del suo fuoristrada per eccellenza. Si tratta del Bronco Desert Rising Edition (guarda la prova di Ford Bronco), un’edizione speciale che inaugura la serie Horizon.

Il primo progetto per il mercato americano

Il pacchetto nasce attraverso Ford Custom Garage e risponde alla richiesta di molti clienti che desiderano modificare il proprio veicolo senza comprometterne la garanzia. Infatti, il Bronco limited edition è dedicato al mercato interno ed è subordinato a severe regolamentazioni per quanto riguarda l’omologazione e le relative condizioni di vendita.

Il kit di personalizzazione utilizza componenti Ford Performance dedicati e può essere installato presso la rete ufficiale del marchio. La base scelta è l'allestimento Outer Banks, equipaggiato con il pacchetto Sasquatch dedicato al 4x4 e all'utilizzo off-road.

Ford Bronco Desert Rising Edition: svelato l'off-road americano realizzato in 1.000 esemplari

Design ispirato ai paesaggi del deserto

La vettura può essere ordinata nei colori Oxford White, Shadow Black, Avalanche Gray e Ruby Red. Tra gli elementi distintivi figurano griglia e stemmi con dettagli magenta, oltre a grafiche opzionali ispirate ai paesaggi desertici dello Utah.

Gli interni adottano rivestimenti in pelle bicolore Katzkin con inserti magenta e una targhetta identifica il modello come serie limitata. Sul progetto è intervenuta anche Bhavna Mistry, senior designer Ford, che ha dichiarato: ''L'intero ambiente si trasforma in incredibili tonalità di frutti di bosco. È come una ricompensa finale''. La produzione sarà limitata a 1.000 esemplari.

Ford Bronco Desert Rising Edition: l'abitacolo con rivestimenti in audace pelle bi-colore

Bronco ORV: evoluzione dedicata al fuoristrada

Ford ha inoltre anticipato il futuro Bronco ORV, variante sviluppata per il fuoristrada più impegnativo. Gli aggiornamenti comprendono incrementi di potenza fino a 330 CV per il motore EcoBoost 2.3 e 355 CV per il V6 EcoBoost 2.7. Tra le principali dotazioni figurano:

ammortizzatori fuoristrada Fox HOSS 3.0;

cerchi da 17 pollici

protezioni derivate dal Bronco Raptor

scarico Borla cat-back

sistemi di illuminazione RIGID Industries

Ford Bronco Desert Rising Edition: pannelli smontabili per l'off-road a ''cielo aperto''

Prezzi e disponibilità

Il pacchetto Desert Rising rappresenta il primo capitolo della famiglia Horizon, mentre il Bronco ORV sarà il successivo sviluppo della gamma dedicata agli impieghi specialistici. Per la Desert Rising il costo del pacchetto è di 13.695 dollari, da aggiungere al prezzo della vettura, mentre il futuro allestimento ORV avrà un prezzo indicato di 16.499 dollari, includendo le modifiche estetiche e meccaniche dedicate all'utilizzo in condizioni di guida più estreme.

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